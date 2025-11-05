Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2990195
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

बिहार चुनाव से पहले निरहुआ ने की बिग बॉस कंटेस्टेंट नीलम गिरी के लिए अपील, फैंस ने किया ट्रोल

Dinesh Lal Yadav Nirahua: भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ का इंस्टाग्राम वीडियो चर्चा में है, जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को वोट देने के साथ ही बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट नीलम गिरी के लिए भी वोट अपील की. उनकी इस अपील को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग हो रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:19 PM IST

Trending Photos

बिहार चुनाव से पहले निरहुआ ने की बिग बॉस कंटेस्टेंट नीलम गिरी के लिए अपील
बिहार चुनाव से पहले निरहुआ ने की बिग बॉस कंटेस्टेंट नीलम गिरी के लिए अपील

Dinesh Lal Yadav Nirahua: भोजपुरी स्टार और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव (निरहुआ) ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. इस वीडियो में निरहुआ ने बिहार में हो रहे आगामी विधानसभा चुनाव और रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर फैंस से वोट देने की अपील की, लेकिन वीडियो की वजह से उनका यह मैसेज कुछ अलग तरीके से वायरल हुआ और उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है. वीडियो में निरहुआ हेलीकॉप्टर में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने नमस्ते और प्रणाम करते हुए लोगों से सीधे अपील की कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को वोट दें. उन्होंने कहा, ''बिहार में चुनाव है. कृपया एनडीए के उम्मीदवारों को वोट दें. हालांकि, चुनाव से जुड़ी यह अपील वीडियो में बहुत छोटी थी.

इसके बाद निरहुआ ने अचानक अपने फैंस से 'बिग बॉस 19' में नॉमिनेट हुई अभिनेत्री नीलम गिरी को वोट देने की अपील करनी शुरू कर दी. उन्होंने कहा, 'बिग बॉस' में नीलम गिरी को वोट दें. वह नॉमिनेट हो गई हैं. आप एक बार में उन्हें 99 वोट दे सकते हैं.

ये भी पढ़ें: अब होगी पवन सिंह और खेसारी में सियासी जंग! ट्रेंडिंग स्टार को घेरने आ रहे पावर स्टार

Add Zee News as a Preferred Source

इस वीडियो को लेकर लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं कि निरहुआ ने राजनीतिक चुनाव की बात करते हुए अचानक एक रियलिटी शो की वोटिंग की इतनी लंबी अपील क्यों की. उनके इस वीडियो पोस्ट पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन निरहुआ के लिए बिग बॉस की वोटिंग ज्यादा जरूरी है. कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव और टीवी शो की बातें एक साथ करना थोड़ा अजीब है. बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव 18वीं विधानसभा के लिए है और इसमें कुल 243 सीटों पर मुकाबला होगा. चुनाव दो चरणों में होगा, पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी. चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे.

वहीं, बिग बॉस 19 भी इस समय काफी चर्चा में है. इसे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान होस्ट कर रहे हैं. नीलम गिरी इस बार शो की प्रतियोगी हैं. उनके अलावा, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज भी नॉमिनेट हैं. बिग बॉस का यह सीजन जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी दोनों प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होता है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Dinesh Lal Yadav Nirahua

Trending news

JP Nadda
लालू राज का अंधकार खत्म, बिहार विकास की रौशनी में नहाया: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा
Bhupendra Choudhary
राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भूपेंद्र चौधरी का पलटवार
bihar chunav 2025
EVM से वोट तो आपने बहुत डाले होंगे, आज इसकी ABCD भी जान लीजिए
Badgunda Giridih Violence
बदगुंदा गांव में तुलसी पूजन के दौरान भड़की हिंसा, दो समुदायों में जमकर पथराव
bihar chunav 2025
चिराग पासवान की अपील, बोले– आपका एक वोट बिहार के भविष्य की तस्वीर बदलेगा
bihar chunav 2025
मनोज तिवारी बोले- बिहार को फिर से ‘मोदी-नीतीश’ के हाथों में देना जरूरी
bihar chunav 2025
यह केवल स्याही नहीं बल्कि वोट देने का प्रमाणपत्र भी है, जानें इसके वैज्ञानिक पहलू
Jharkhand news
पलामू टाइगर रिजर्व में जंगली हाथी की रहस्यमयी मौत से हड़कंप
bihar chunav 2025
चुनाव के पहले चरण से पहले सासाराम में गरजे योगी
Motihari News
ज़ी बिहार झारखंड की रिपोर्ट के बाद मोतिहारी के 'भूतबंगला बूथ' की सफाई शुरू