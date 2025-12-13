Advertisement
'भतार माजा बहरी मरबे करी', लोगों की जुबान पर छाया खेसारी का 8 साल पुराना गाना

Khesari song Bhatar Maza Bahri Marbe kari: 'भतार माजा बाहरी मरबे करी', खेसारी लाल यादव का ये गाना सुपरहिट है. आज भी लोग इस गाने के और इसके लिरिक्स के कायल है. इस गाने को रिलीज हुए 8 साल हो चुके हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 13, 2025, 02:42 PM IST

Khesari song Bhatar Maza Bahri Marbe kari: खेसारी लाल यादव का सुपरहिट गाना 'भतार माजा बहरी मरबे करी' आज भी लोगों की जुबान पर रहता है. 2017 में रिलीज हुआ ये गाना ब्लॉटबस्टर साबित हुआ था, इसका अंदाजा इसके व्यूज से लगाया जा सकता है. इस गाने को अब तक 245 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.  ये गाना फिल्म ज्वाला का है. जिसमें खेसारी लाल यादव, तनुश्री चटर्जी, शीतल अहिरराव, अवधेश मिश्रा, संजय वर्मा, आशुतोष खरे नजर आए थे. इस गाने को खेसारी लाल यादव और सरोदी ने अपनी आवाज दी है.

गाने की ये लाइन 'मरद के जात बड़ा होला छछुनर, आपन मेहर होखे केतनो भी सुनर, बाकी दोशरा के कोठी निहरबे करी, जब मरद से मेहरी लड़बे करी त भतार माजा बहरी मरबे करी, सोशल मीडिया पर काफी फेमस है. जिसका हिंदी में मतलब है कि मर्द की जाति छुछुन्दर की होती है. तनुश्री खेसारी से कहती है, 'अपनी वाइफ कितनी भी सुंदर हो क्यों न हो दूसरों को जरूर देखता है'. इस पर खेसारी कहते हैं कि जब वाइफ अपने पति से लड़ेगी तो पति बाहर मजा लेगा. इस गाने के लिरिक्स को आजाद सिंह ने लिखा है, वही म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश झा है. 

बता दें कि रिलीज होने से लेकर अब तक ये गाना लोगों की जुबान पर है. फैंस आज भी इस गाने को उतना ही पसंद करते हैं जितना 8 साल पहले किया करते थे. कमेंट में एक फैन ने लिखा, मैं नेपाल से हूं, लेकिन मुझे भोजपुरी गाने बहुत पसंद है. एक ने लिखा, खेसारी भैया आपका कोई जवाब नहीं, लाजवाब गाना. एक ने लिखा, खेसारी भैया का गाना और डांस दोनों ही शानदार. फिलहाल खेसारी लाल यादव का नया गाना रंगबाज तहलका मचा रहा है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

