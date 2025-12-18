संवेदना को शब्दों में उतारते थे भिखारी ठाकुर, उनकी जयंती पर राज्यपाल ने कही यह बात

Bhikhari Thakur Jayanti: भोजपूरी के सेक्सपियर कहे जाने वाले लोककवि स्व. भिखारी ठाकुर की 148वीं जयंती के अवसर पर उनके गांव कुतुबपुर में स्थित आश्रम परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भावपूर्ण संबोधन देते हुए लोककवि के साहित्य, विचार और सामाजिक योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि शब्द संवेदना से जन्म लेते हैं और संवेदना शोक से उत्पन्न होती है, इसी प्रक्रिया से काव्य की रचना होती है. भिखारी ठाकुर ऐसे ही संवेदनशील कवि थे, जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से समाज की पीड़ा, संघर्ष और यथार्थ को आवाज दी.

राज्यपाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

राज्यपाल के कुतुबपुर पहुंचते ही बिहार पुलिस के जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद महामहिम राज्यपाल ने लोककवि भिखारी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी सुनील कुमार तिवारी ने भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर लोककवि को नमन किया. पूरे परिसर में भिखारी ठाकुर अमर रहें के नारों और लोकगीतों की गूंज सुनाई दी.

ये भी पढ़ें: 'आप हैं मेरे बेस्ट भाई...',बाहुबली नेता धनंजय सिंह से मिले पवन सिंह और लिखा ये पोस्ट

Add Zee News as a Preferred Source

सामाजिक चेतना का माध्यम था भिखारी ठाकुर का लेखन

अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि भिखारी ठाकुर का साहित्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सामाजिक चेतना का सशक्त माध्यम था. उनके नाटकों और गीतों में समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की पीड़ा, नारी विमर्श, प्रवासी मजदूरों की व्यथा और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत चित्रण मिलता है. उन्होंने लोकभाषा के माध्यम से आमजन को जागरूक करने का कार्य किया, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है.

कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब

इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, साहित्यकारों और स्थानीय लोगों ने लोककवि भिखारी ठाकुर के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया. वक्ताओं ने कहा कि भिखारी ठाकुर भोजपुरी लोकसंस्कृति के स्तंभ थे, जिनका साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा. कार्यक्रम के अंत में उनके गीतों और नाट्य अंशों की प्रस्तुति के माध्यम से लोककवि को श्रद्धांजलि दी गई.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह