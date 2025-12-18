Advertisement
संवेदना को शब्दों में उतारते थे भिखारी ठाकुर, उनकी जयंती पर राज्यपाल ने कही यह बात

Bhikhari Thakur Jayanti: लोककवि भिखारी ठाकुर की 148वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भावपूर्ण संबोधन दिया. उन्होंने कहा कि भिखारी ठाकुर संवेदना को शब्दों में उतारने वाले कवि थे, जिनके साहित्य में समाज की पीड़ा, संघर्ष और यथार्थ का सजीव चित्रण मिलता है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 18, 2025, 02:28 PM IST

Bhikhari Thakur Jayanti: भोजपूरी के सेक्सपियर कहे जाने वाले लोककवि स्व. भिखारी ठाकुर की 148वीं जयंती के अवसर पर उनके गांव कुतुबपुर में स्थित आश्रम परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भावपूर्ण संबोधन देते हुए लोककवि के साहित्य, विचार और सामाजिक योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि शब्द संवेदना से जन्म लेते हैं और संवेदना शोक से उत्पन्न होती है, इसी प्रक्रिया से काव्य की रचना होती है. भिखारी ठाकुर ऐसे ही संवेदनशील कवि थे, जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से समाज की पीड़ा, संघर्ष और यथार्थ को आवाज दी.

राज्यपाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर
राज्यपाल के कुतुबपुर पहुंचते ही बिहार पुलिस के जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद महामहिम राज्यपाल ने लोककवि भिखारी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी सुनील कुमार तिवारी ने भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर लोककवि को नमन किया. पूरे परिसर में भिखारी ठाकुर अमर रहें के नारों और लोकगीतों की गूंज सुनाई दी.

सामाजिक चेतना का माध्यम था भिखारी ठाकुर का लेखन
अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि भिखारी ठाकुर का साहित्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सामाजिक चेतना का सशक्त माध्यम था. उनके नाटकों और गीतों में समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की पीड़ा, नारी विमर्श, प्रवासी मजदूरों की व्यथा और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत चित्रण मिलता है. उन्होंने लोकभाषा के माध्यम से आमजन को जागरूक करने का कार्य किया, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है.

कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब
इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, साहित्यकारों और स्थानीय लोगों ने लोककवि भिखारी ठाकुर के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया. वक्ताओं ने कहा कि भिखारी ठाकुर भोजपुरी लोकसंस्कृति के स्तंभ थे, जिनका साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा. कार्यक्रम के अंत में उनके गीतों और नाट्य अंशों की प्रस्तुति के माध्यम से लोककवि को श्रद्धांजलि दी गई.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह

