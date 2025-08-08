मनोरंजन या गंदगी? भोजपुरी के ये 3 गाने हैं बदनाम, सुनते ही कान कर लेंगे बंद
मनोरंजन या गंदगी? भोजपुरी के ये 3 गाने हैं बदनाम, सुनते ही कान कर लेंगे बंद

Bhojpuri Latest Song: भोजपुरी के कई गाने अपने बोल्ड और दोहरे अर्थ वाले बोलों के लिए विवादों में रहे हैं. इन गानों के बोल सीधे-सीधे आपत्तिजनक न लगें, लेकिन उनके पीछे छिपा मतलब उन्हें अश्लील बना देता है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 08, 2025, 01:32 PM IST

भोजपुरी की बड़ी खबरें (File Photo)
Bhojpuri News: भोजपुरी गानों का धुन और मस्ती भरे बोल आपको दीवाना बना देते हैं. जो अक्सर शादी-पार्टी की रौनक बन जाता है. मगर, भोजपुरी गानों की एक नई लहर सामने आई है, जिस पर अश्लीलता और दोहरे अर्थ के आरोप लग रहे हैं. ये गाने, जो पहले चोरी-छुपे सुने जाते थे. अब खुले तौर पर पार्टियों में बजने लगे हैं. गंदा गाना गाने में भोजपुरी का बड़े से लेकर छोटे स्टार तक पीछे नहीं हैं. चलिए तीन ऐसे भोजपुरी गानों के बारे में जानते हैं, जिसे सुनने के बाद आप खुद अपने कान को बंद कर लेंगे.

'भरतार करे मालिस'
भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका ने तो हद की पार कर दी थी. प्रियंका सिंह ने 'भरतार करे मालिस' एक ऐसा गाना गाया, जिसके दोहरे अर्थ के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ी है. हालांकि, यह गाना भोजपुरी के बहुत सारे दर्शकों को खूब पसंद है. मगर, आप इसे तेज आवाज में सुन नहीं सकते हैं. इस गाने को सुनने के लिए आपको एयर फोन की जरूरत पड़ेगी.

'राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया'
भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावरस्टार पवन सिंह का जब ये गाना आया तो लोगों को खूब पसंद आया. हालांकि, इस गाने को लेकर पवन सिंह की खूब आलोचना हुई. पवन सिंह का यह गाना अपने दोहरे अर्थ के लिए जाना जाता है. लोगों ने इस तरह के गानों के समाज पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में भी चिंता जताई थी. इन सबके बावजूद पवन सिंह के 'राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया' गाने को आज भी लोग खूब सुनते हैं.

'चाची के बाची सपनवां में आती है'
अब बात करते हैं भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की. यह भी अपने दोहरे अर्थ वाले गानों से मच नहीं पाए हैं. खेसारी लाल यादव का गाना 'चाची के बाची सपनवां में आती है' भी विवादों से अछूता नहीं रहा. गाने के बोल पर आपत्ति जताते हुए सिंगर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई थी, लेकिन फिर भी यह गाना लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है. आज भी इस गाने को लोग खूब पसंद करते हैं.

