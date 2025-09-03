भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का ट्रेडिशनल लुक, पीले रंग की साड़ी में लगीं बेहद खास
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2907567
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का ट्रेडिशनल लुक, पीले रंग की साड़ी में लगीं बेहद खास

Bhojpuri Acteress Monalisa: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा नें अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की. पोस्ट की गई तस्वारों में अभिनेत्री ने पीले रंग की सुंदर साड़ी पहनी है, जिसका बॉडर चौड़ा है. मोनालिसा की इन तस्वीरों पर हजारों की संख्या में लाइक्स और कमेंट्स आने लगे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 03, 2025, 06:08 PM IST

Trending Photos

मोनालिसा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस
मोनालिसा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस

Bhojpuri Acteress Monalisa: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा प्रशंसकों को कभी भी अपने ग्लैमर लुक से निराश नहीं होने देती हैं. बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उनका पारंपरिक अवतार देखने को मिला. इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में अभिनेत्री ने पीले रंग की सुंदर सी साड़ी पहनी है, जिसका बॉर्डर चौड़ा है. अपने ट्रेडिशनल लुक को और भी खास बनाने के लिए उन्होंने गले में एक खूबसूरत हार के साथ मंगलसूत्र पहन रखा है और कानों में झुमके पहने हैं, जो उनके चेहरे की मुस्कान के साथ और भी निखर रहे हैं. हाथों में उन्होंने गोल्डन कलर की चूड़ियों का सेट पहना है, जो उनके पहनावे को एकदम पूरा बना रहा है. माथे पर छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर उनके पूरे लुक को दुल्हन जैसी छवि दे रहा है. उन्होंने बालों को खुला छोड़ रखा है.

ये भी पढ़ें: अक्षरा सिंह ने 'पटना की जगुआर' का बीटीएस वीडियो किया शेयर

इन तस्वीरों को साझा करते हुए मोनालिसा ने लिखा, पीले कपड़ों में एक साथ... सबसे अच्छा समय बिताया. तस्वीरों की बात करें तो वह पहली तस्वीर में अपनी दो दोस्त के साथ दिख रही हैं, उन्होंने भी पीले रंग के आउटफिट पहने हुए हैं. उनकी हर तस्वीर में चेहरे की रौनक और भाव साफ झलक रहा है. मोनालिसा की इन तस्वीरों पर हजारों की संख्या में लाइक्स और कमेंट्स आने लगे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'स्वीट,' तो दूसरे फैन ने लिखा, 'प्योर इंडियन ब्यूटी.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, मोनालिसा का असली नाम अंतरा बिस्वास है. उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में 'रणभूमि', 'हम हैं खलनायक', 'जाड़े में बलमा प्यारा लगे', 'नथुनिया पे गोली मारे', 'देवरा बड़ा सतावेला', 'पॉकेट गैंगस्टर्स', और 'पवन राजा' जैसी कई फिल्मों में काम किया है. 

फिल्मों के अलावा, वह 'लाल बनारसी', 'बेकाबू', 'नमक इश्क का', और 'माता की महिमा' समेत कई टीवी शो में भी दिखाई दीं. उन्होंने डांस रियलिटी शो 'नच बलिए 8' में भी हिस्सा लिया था.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri Acteress Monalisa

Trending news

Nawada News
नवादा में कर्म एकादशी पर बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की डूबकर मौत
pappu yadav news
अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का अपमान किया था तब पीएम मोदी क्यों नही बोले: पप्पू यादव
CM nitish kumar
गयाजी पहुंच पितृपक्ष मेले की तैयारियों का सीएम नीतीश ने लिया जायजा
BPSC TRE-4
BPSC TRE4: 9 सितंबर को पटना में छात्रों का महाआंदोलन, छात्र नेता दिलीप ने दी चेतावनी
Jamshedpur News
Jamshedpur News: दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, दुकान मालिक को पीटकर किया घायल
Akshara Singh news
अक्षरा सिंह ने 'पटना की जगुआर' का बीटीएस वीडियो किया शेयर
Rahul Gandhi
पटना सिविल कोर्ट में पीएम मोदी को गाली मामले में केस दर्ज, राहुल गांधी
finance minister
जीएसटी काउंसिल की बैठक, झारखंड को सबसे ज्यादा उम्मीद, जानिए क्या बोले वित्त मंत्री
Ram Kripal Yadav
राम कृपाल यादव का बड़ा बयान, कहा- राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार का कर रहे अपमान
Bagaha News
Bagaha News: 4 से 5 लोग थे सवार, बीच नदी में बिगड़ गया नाव का संतुलन और फिर..
;