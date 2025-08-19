बुरे फंसे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, कोर्ट ने ठगी के मामले में मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
बुरे फंसे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, कोर्ट ने ठगी के मामले में मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

Pawan Singh News: भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता पवन सिंह समेत चार लोगों पर वाराणसी के व्यवसायी से ठगी का गंभीर आरोप लगा है. व्यवसायी का दावा है कि 2018 से उन्होंने फिल्मों में करोड़ों रुपये का निवेश किया, लेकिन फिल्म हिट होने के बाद भी उन्हें मुनाफे का हिस्सा नहीं दिया गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:02 PM IST

वाराणसी के व्यवसायी से करोड़ों की ठगी का मामला
वाराणसी के व्यवसायी से करोड़ों की ठगी का मामला

Pawan Singh Accused of Fraud: वाराणसी में फिल्म निवेश के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. भोजपुरी फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता पवन सिंह समेत चार लोगों पर ठगी का आरोप लगा है. वाराणसी के व्यवसायी विशाल सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि साल 2018 से उनसे फिल्म में करोड़ों रुपये निवेश कराया गया था. आरोप है कि फिल्म रिलीज होने के बाद वादे के मुताबिक उन्हें मुनाफे में हिस्सेदारी नहीं दी गई.

इस मामले पर सुनवाई करते हुए वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) ने पवन सिंह सहित चार लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज करने का निर्देश दिया है. सीजीएम कोर्ट ने वीएनएस की धारा 173(4) के तहत संज्ञान लेते हुए 13 अगस्त को यह आदेश जारी किया.

वादी पक्ष के अधिवक्ता राहुल द्विवेदी ने बताया कि व्यवसायी विशाल सिंह को झांसा देकर करोड़ों रुपये का निवेश कराया गया. फिल्म रिलीज होने के बाद जब उन्होंने मुनाफे का हिस्सा मांगा तो टालमटोल शुरू कर दी गई. बार-बार मांगने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया. पीड़ित पक्ष का कहना है कि यह साफ तौर पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला है.

अदालत के आदेश के बाद अब कैंट थाने में पवन सिंह और तीन अन्य पर एफआईआर दर्ज की जाएगी. पुलिस इस मामले की जांच करेगी और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. अदालत ने साफ कहा है कि ठगी के आरोप गंभीर हैं और निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है.

इनपुट- दिनेश मिश्रा

