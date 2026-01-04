Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3063910
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Happy Birthday Pawan Singh: 11 साल में लॉन्च किया था पहला गाना, पढ़ें संघर्ष और सफलता की वो कहानी जिसने पवन सिंह को बनाया 'पावर स्टार'

Pawan Singh Life Story: भोजपुरी मेगास्टार पवन सिंह 5 जनवरी 2026 को अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं. बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर, 10वीं पास इस कलाकार ने 11 साल की उम्र में अपना पहला एल्बम लॉन्च किया था. 'लॉलीपॉप लागेलू' गाने ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई. आज वे 150 से अधिक फिल्मों और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, जिन्हें दुनिया 'पावर स्टार' के नाम से जानती है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 04, 2026, 11:16 PM IST

Trending Photos

पावर स्टार पवन सिंह
पावर स्टार पवन सिंह

Pawan Singh Birthday Special Story: भोजपुरी फिल्म जगत में 'पावर स्टार' के नाम से मशहूर पवन सिंह आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. बिहार के आरा की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में 'लॉलीपॉप लागेलू' की धुन बिखेरने वाले पवन सिंह का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. महज 10वीं पास एक साधारण लड़का आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक और करोड़ों दिलों की धड़कन बना, यह संघर्ष और सफलता की एक अद्भुत दास्तान है.

चाचा की साइकिल पर शुरू हुआ संगीत का सफर
पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को भोजपुर जिले के जोकहरी गांव में हुआ था. उनके पिता रामाशंकर सिंह एक साधारण किसान थे. घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पवन के भीतर संगीत की जो अलख थी, उसे उनके चाचा अजीत सिंह ने पहचाना. अजीत सिंह खुद गायक थे. वे पवन को हारमोनियम सिखाते और अपनी साइकिल के कैरियर पर बिठाकर गांव के छोटे-छोटे स्टेज प्रोग्रामों में ले जाते थे. कई बार तो ऐसा होता था कि थका हुआ बच्चा स्टेज के कोने में सो जाता, तो चाचा चेहरे पर पानी की छींटें मारकर उन्हें जगाते और पवन उठते ही अपनी सुरीली आवाज से समां बांध देते थे.

महज 11 साल की उम्र में लॉन्च किया पहला एल्बम
पवन सिंह का पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था. उनका सारा ध्यान संगीत की रियाज पर रहता था. उन्होंने 2004 में आरा के ही एक स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की. शिक्षा के मामले में वे भले ही पीछे रहे, लेकिन कला के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कम उम्र में ही छलांग लगा दी थी. महज 11 साल की उम्र में, साल 1997 में उनका पहला म्यूजिक एल्बम 'ओढ़निया वाली' रिलीज हुआ. हालांकि इस एल्बम से उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन इसने उन्हें इंडस्ट्री में एक नींव जरूर दे दी.

Add Zee News as a Preferred Source

'लॉलीपॉप लागेलू' से हासिल की रातों-रात ग्लोबल स्टारडम
करीब एक दशक के लंबे संघर्ष के बाद साल 2008 में पवन सिंह की किस्मत का सितारा चमका. उनका गाना 'लॉलीपॉप लागेलू' रिलीज हुआ और इसने वो धमाका किया जिसकी गूंज आज भी दुनिया भर के पब और डिस्को में सुनाई देती है. यह गाना सिर्फ भोजपुरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाई. इसी गाने ने पवन सिंह को बिहार के एक लोकल गायक से उठाकर एक ग्लोबल स्टार बना दिया. इस गाने की सफलता के बाद उनके नाम के आगे 'पावर स्टार' का टाइटल जुड़ने लगा.

पहली फिल्म से लेकर अबतक 150+ फिल्मों का कैसा रहा सफर?
गायकी में अपना परचम लहराने के बाद पवन सिंह ने एक्टिंग की ओर रुख किया. साल 2007 में आई फिल्म 'रंगली चुनरिया तोहरे नाम' से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 'प्रतिज्ञा', 'सत्या', 'क्रैक फाइटर' और 'राजा' जैसी फिल्मों ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा का 'एक्शन किंग' बना दिया. अब तक वे 150 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनकी फिल्मों में उनके गाने और एक्शन का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही ब्लॉकबस्टर मान ली जाती है.

विवादों से रहा गहरा नाता
पावर स्टार पवन सिंह का जीवन जितना सफल रहा, उतना ही विवादों से भरा भी रहा. उनकी शादीशुदा जिंदगी हमेशा चर्चा का विषय बनी रही. पहली पत्नी नीलम सिंह के सुसाइड और फिर दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ तलाक के मुकदमे ने उनकी निजी जिंदगी को सुर्खियों में रखा. इसके अलावा इंडस्ट्री के दूसरे कलाकारों के साथ उनके विवाद भी अक्सर सामने आते रहते हैं. लेकिन इन सबके बावजूद, पवन सिंह की सबसे बड़ी खासियत उनकी मेहनत है. विवादों के बीच भी उनका कोई गाना आता है, तो वह यूट्यूब पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज बटोरता है.

ये भी पढ़ें- सिगिंग से लेकर एक्टिंग तक, 'पावर स्टार' पवन सिंह ने कुछ यूं की थी करियर की शुरुआत

पवन सिंह का कितना है नेटवर्थ?
आज पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे महंगे सितारों में से एक हैं. चुनावी हलफनामे और रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 16.75 करोड़ रुपये से अधिक है. उनके पास लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन और आलीशान बंगला है. हाल के वर्षों में उन्होंने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई और हाल ही में 'राइज एंड फॉल' जैसे शो में अपने देसी अंदाज से सबका दिल जीत लिया. 10वीं पास लड़का, जो कभी साइकिल पर बैठकर गाने जाता था, आज करोड़ों का मालिक है, यह उसकी अटूट मेहनत और अपने फैंस के प्यार का ही परिणाम है.

TAGS

Pawan SinghBhojpuri

Trending news

Pawan Singh
Pawan Singh: 11 साल में ही लॉन्च किया था पहला गाना, जानें पवन सिंह की सफलता की कहानी
Bihar Weather
सावधान और गिरेगा पारा! पटना समेत इन जिलों में 'कोल्ड डे' का अलर्ट जारी
rajesh ram
बेगूसराय में गरजे राजेश राम, कहा- 'भाजपा का डीएनए हुआ गालीबाज...'
Jehanabad news
जहानाबाद के वरिष्ठ शिक्षक नेता बृजनंदन शर्मा का हुआ निधन, पटना में ली अंतिम सांस
Bihar News
बिहार के बस अड्डों पर अब मिलेगा 'मम्मी के हाथ' जैसा स्वाद!
Jehanabad news
जहानाबाद में धान खरीद पर सरकारी लिमिट से किसान परेशान, कम दाम पर बेचने को मजबूर
CM Hemant Soren
झारखंड की 'गोल मशीन' अनुष्का से मिले सीएम सोरेन, किया सम्मानित
Shreyasi Singh
'मेडल लाओ नौकरी पाओ', इस पहल से बदलेगा बिहार के खेल का भविष्य: श्रेयसी सिंह
Motihari News
महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
Bihar Bhikshavriti Nivaran Yojana
बिहार सरकार की नई पहल, भिक्षुकों को सम्मान से जीने के लिए मिलेंगे 10 हजार रुपये