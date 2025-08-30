Akshara Singh Birthday: 32 साल की हुईं अक्षरा सिंह, कभी पवन सिंह से था प्यार, अब आरपार की है लड़ाई!

Akshara Singh Birthday: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का आज जन्मदिन है. वह आज पूरे 32 साल की हो गई. इस मौके पर उनकी मां ने जन्मदिन की बधाई दी. भोजपुरी इंडस्ट्री की जाना माना नाम हैं अक्षरा सिंह. आज उनकी पूरे देश में अपनी पहचान बना चुकी हैं. अक्षरा सिंह सिंगर और एक्ट्रेस दोनों हैं. अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. हालांकि, इनका भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से प्रेम चल रहा था, फिर दोनों में विवाद हो गया, जो आज भी जारी है. चलिए इस अर्टिकल में जानते हैं अक्षरा सिंह के बारे में सबकुछ.

भारतीय अभिनेत्री हैं अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से भोजपुरी फिल्मों में काम हैं. भोजपुरी सिनेमा में अक्षरा सिंह को सबसे अधिक फीस पाने वाली भोजपुरी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है. इन्होंने साल 2010 की एक्शन ड्रामा सत्यमेव जयते में रवि किशन के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. इसके बाद अक्षरा सिंह ने साल 2011 की पारिवारिक ड्रामा प्राण जाए पर वचन न जाए में दिखाई दी.

इन फिल्मों से मिली पहचान

एक्ट्रेस अक्षरा सिंह साल 2016 की रोमांटिक ड्रामा ए बलमा बिहार वाला में खेसारी लाल यादव के साथ नजर आयी. साल 2017 की एक्शन ड्रामा सत्या, तबादला, मां तुझे सलाम में पवन सिंह के साथ भी दिखाई दी. तबादला, सरकार राज और एक्शन रोमांस सत्या जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: अक्षरा सिंह के जन्मदिन पर नीलिमा सिंह ने किया भावुक पोस्ट

पवन सिंह से प्यार और विवाद!

माना जाता है कि इसी दौरान भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से इनका अफेयर हो गया. दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ गया. पवन सिंह अक्षरा सिंह एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे. हालांकि, पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी कर ली. इसके बाद पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिश्तों में दरार आ गई. अब दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करते हैं.

यह भी पढ़ें:'इज्जत से खेलने का काम किया जा...', पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह का सनसनीखेज आरोप

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!