Akshara Singh Birthday: 32 साल की हुईं अक्षरा सिंह, कभी पवन सिंह से था प्यार, अब आरपार की है लड़ाई!
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2902291
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Akshara Singh Birthday: 32 साल की हुईं अक्षरा सिंह, कभी पवन सिंह से था प्यार, अब आरपार की है लड़ाई!

Akshara Singh Birthday News: भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का आज 32 जन्मदिन है. वह अपनी एक्टिंग और गायिकी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहती है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 30, 2025, 11:59 AM IST

Trending Photos

अक्षरा सिंह, एक्ट्रेस
अक्षरा सिंह, एक्ट्रेस

Akshara Singh Birthday: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का आज जन्मदिन है. वह आज पूरे 32 साल की हो गई. इस मौके पर उनकी मां ने जन्मदिन की बधाई दी. भोजपुरी इंडस्ट्री की जाना माना नाम हैं अक्षरा सिंह. आज उनकी पूरे देश में अपनी पहचान बना चुकी हैं. अक्षरा सिंह सिंगर और एक्ट्रेस दोनों हैं. अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. हालांकि, इनका भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से प्रेम चल रहा था, फिर दोनों में विवाद हो गया, जो आज भी जारी है. चलिए इस अर्टिकल में जानते हैं अक्षरा सिंह के बारे में सबकुछ.

भारतीय अभिनेत्री हैं अक्षरा सिंह
अक्षरा सिंह एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से भोजपुरी फिल्मों में काम हैं. भोजपुरी सिनेमा में अक्षरा सिंह को सबसे अधिक फीस पाने वाली भोजपुरी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है. इन्होंने साल 2010 की एक्शन ड्रामा सत्यमेव जयते में रवि किशन के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. इसके बाद अक्षरा सिंह ने साल 2011 की पारिवारिक ड्रामा प्राण जाए पर वचन न जाए में दिखाई दी. 

इन फिल्मों से मिली पहचान
एक्ट्रेस अक्षरा सिंह साल 2016 की रोमांटिक ड्रामा ए बलमा बिहार वाला में खेसारी लाल यादव के साथ नजर आयी. साल 2017 की एक्शन ड्रामा सत्या, तबादला, मां तुझे सलाम में पवन सिंह के साथ भी दिखाई दी. तबादला, सरकार राज और एक्शन रोमांस सत्या जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: अक्षरा सिंह के जन्मदिन पर नीलिमा सिंह ने किया भावुक पोस्ट

पवन सिंह से प्यार और विवाद!
माना जाता है कि इसी दौरान भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से इनका अफेयर हो गया. दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ गया. पवन सिंह अक्षरा सिंह एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे. हालांकि, पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी कर ली. इसके बाद पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिश्तों में दरार आ गई. अब दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करते हैं.

यह भी पढ़ें:'इज्जत से खेलने का काम किया जा...', पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह का सनसनीखेज आरोप

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri newsAkshara Singh Birthday

Trending news

rahul gandhi voter adhikar yatra
राहुल गांधी, तेजस्वी यादव संग कदमताल करने बिहार पहुंचे अखिलेश यादव
Bhojpuri news
32 साल की हुईं अक्षरा सिंह, कभी पवन सिंह से था प्यार, अब आरपार की है लड़ाई!
Rani Chatterjee news
रानी चटर्जी का नया अंदाज, 'होंठो पे बस तेरा नाम है' गाने पर लूटी महफिल
Akshara Singh news
अक्षरा सिंह के जन्मदिन पर नीलिमा सिंह ने किया भावुक पोस्ट
Kalpana Patwari
'तनी-तनी सा बात के', मनोज भावुक का लिरिक्स और कल्पना का स्वर, गर्द उड़ा रहा ये गजल
MP Surendra Yadav
NH-33 और रेलवे ओवरब्रिज पर छिड़ा 'क्रेडिट वार', सांसद पर पूर्व सांसद का पलटवार
Jharkhand news
Jharkhand News: 1 सितंबर से लागू नई शराब नीति , ये ब्रांड होंगे सस्ते
Pawan Singh
'इज्जत से खेलने का काम किया जा...', पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह का सनसनीखेज आरोप
Nawada Police
दहशत फैलाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, 15 लोग चढ़े हत्थे, जानिए पूरी वारदात
Bihar News
सहायक अभियंता के कई ठिकानों पर विजिलेंस का छापा, काली कमाई का पर्दाफाश
;