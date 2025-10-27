भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने दीघा घाट पर दिया सूर्य को अर्घ्य, पारंपरिक अंदाज में मनाया छठ पर्व, देखें वीडियो

Akshara Singh Chhath celebration: लोक आस्था के महापर्व छठ का आज सोमवार को तीसरा दिन है, जिसे ‘संध्या अर्घ्य’ के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी छठ व्रत रखकर इस परंपरा में हिस्सा लिया. अक्षरा पटना के प्रसिद्ध दीघा घाट पहुंचीं, जहां उन्होंने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और पूरे विधि-विधान से पूजा की.

#WATCH | Bihar: Bhojpuri actress Akshara Singh joins others in singing Chhath songs at Digha Ghat in Patna, as they all come here to offer 'Arghya' to the setting sun on the third day of #ChhathPuja pic.twitter.com/lfQkhALhlQ — ANI (@ANI) October 27, 2025

दीघा घाट पर पहुंचते ही अक्षरा सिंह ने श्रद्धालुओं के साथ छठ गीत गाए. लाल रंग की पारंपरिक साड़ी में सजी अक्षरा बेहद खूबसूरत और भावनात्मक लग रही थीं. उनके चेहरे पर भक्ति और श्रद्धा साफ झलक रही थी. अक्षरा ने कहा कि यह पर्व केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन, समर्पण और पवित्रता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि वे हर साल इस पर्व को पूरे श्रद्धा भाव से मनाती हैं.

#WATCH | Patna, Bihar: Bhojpuri actress Akshara Singh says, "I am not tired at all. These three days just flew by. Today is the first 'arghya', and Chhath Puja is in the heart and soul of every Bihari. We have all grown up listening to and singing to the Chhath songs... I want to… https://t.co/xGIK8aw1DT pic.twitter.com/VhsHzuiYwd — ANI (@ANI) October 27, 2025

अक्षरा सिंह ने दीघा घाट पर मौजूद व्रतियों और श्रद्धालुओं के साथ मिलकर कई छठ गीत गाए. उनके सुरों से पूरा घाट भक्तिमय माहौल में डूब गया. लोग अक्षरा के साथ गीत गाने और उनके साथ फोटो खिंचवाने को उत्साहित नजर आए. अक्षरा ने कहा कि छठ गीत हमारे समाज की संस्कृति और भावनाओं को जोड़ने का माध्यम हैं.

#WATCH | Patna, Bihar | Bhojpuri actress Akshara Singh performs Chhath Puja rituals at Digha Ghat pic.twitter.com/SNOzgKqBF2 — ANI (@ANI) October 27, 2025

मीडिया से बातचीत में अक्षरा सिंह ने कहा कि छठ पूजा हर बिहारवासी के जीवन का एक अहम हिस्सा है. उन्होंने कहा, “यह त्योहार हमारे रोम-रोम में बसता है. चाहे हम कहीं भी हों, छठ आते ही बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं. यह पर्व हमें अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़ता है.”

अक्षरा सिंह ने कहा कि छठ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और सूर्य देव के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर है. उन्होंने कहा कि इस पूजा में जो अनुशासन, पवित्रता और संयम की भावना होती है, वही इसे विशेष बनाती है. उन्होंने सभी व्रतियों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं.

