भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने दीघा घाट पर दिया सूर्य को अर्घ्य, पारंपरिक अंदाज में मनाया छठ पर्व, देखें वीडियो

भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने लोक आस्था के महापर्व छठ पर व्रत रखते हुए पटना के दीघा घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया. उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर छठ गीत गाए और इस पर्व के महत्व पर बात की. अक्षरा ने कहा कि छठ बिहार की संस्कृति और परंपरा की आत्मा है, जिसे वे हर साल पूरे श्रद्धा भाव से निभाती हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 27, 2025, 05:08 PM IST

दीघा घाट पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने दिया सूर्य को अर्घ्य
Akshara Singh Chhath celebration: लोक आस्था के महापर्व छठ का आज सोमवार को तीसरा दिन है, जिसे ‘संध्या अर्घ्य’ के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी छठ व्रत रखकर इस परंपरा में हिस्सा लिया. अक्षरा पटना के प्रसिद्ध दीघा घाट पहुंचीं, जहां उन्होंने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और पूरे विधि-विधान से पूजा की.

दीघा घाट पर पहुंचते ही अक्षरा सिंह ने श्रद्धालुओं के साथ छठ गीत गाए. लाल रंग की पारंपरिक साड़ी में सजी अक्षरा बेहद खूबसूरत और भावनात्मक लग रही थीं. उनके चेहरे पर भक्ति और श्रद्धा साफ झलक रही थी. अक्षरा ने कहा कि यह पर्व केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन, समर्पण और पवित्रता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि वे हर साल इस पर्व को पूरे श्रद्धा भाव से मनाती हैं.

अक्षरा सिंह ने दीघा घाट पर मौजूद व्रतियों और श्रद्धालुओं के साथ मिलकर कई छठ गीत गाए. उनके सुरों से पूरा घाट भक्तिमय माहौल में डूब गया. लोग अक्षरा के साथ गीत गाने और उनके साथ फोटो खिंचवाने को उत्साहित नजर आए. अक्षरा ने कहा कि छठ गीत हमारे समाज की संस्कृति और भावनाओं को जोड़ने का माध्यम हैं.

मीडिया से बातचीत में अक्षरा सिंह ने कहा कि छठ पूजा हर बिहारवासी के जीवन का एक अहम हिस्सा है. उन्होंने कहा, “यह त्योहार हमारे रोम-रोम में बसता है. चाहे हम कहीं भी हों, छठ आते ही बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं. यह पर्व हमें अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़ता है.”

अक्षरा सिंह ने कहा कि छठ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और सूर्य देव के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर है. उन्होंने कहा कि इस पूजा में जो अनुशासन, पवित्रता और संयम की भावना होती है, वही इसे विशेष बनाती है. उन्होंने सभी व्रतियों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं.

Akshara Singh

