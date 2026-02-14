Akshara Singh: तेज प्रताप यादव के फैन हुई अक्षरा सिंह, बोलीं- 'वे बहुत नेक इंसान हैं'

Bhojpuri News: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने एक्टर राजपाल यादव के साथ एकजुटता दिखाई है. मीडिया से बात करते हुए अक्षरा सिंह ने लोगों से आगे आकर राजपाल यादव को सपोर्ट करने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि हर आर्टिस्ट इससे बहुत दुखी है. उनके फैंस भी बहुत दुखी हैं. मैं चाहती हूं कि जो लोग काबिल हैं और अपने लेवल पर मदद कर सकते हैं, वे मदद करें. दरअसल, राजपाल यादव ने अपने खिलाफ चेक बाउंस होने के कई मामलों में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है. वह अभी जेल में बंद हैं.

अक्षरा सिंह ने जनशक्ति जनता दल के नेशनल प्रेसिडेंट तेज प्रताप यादव की तरफ से दी गई फाइनेंशियल मदद पर भी रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उनकी मदद की. वे बहुत अच्छे लोग हैं.

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में तेज प्रताप यादव ने राजपाल यादव के परिवार को 11 लाख रुपए की फाइनेंशियल मदद देने का ऐलान किया था. वह अपनी पार्टी की तरफ से एकजुटता दिखाई थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने लिखा कि मुझे अभी अभी मेरे बड़े भाई राव इंद्रजीत यादव के पोस्ट से राजपाल यादव के परिवार के दर्द के बारे में जानकारी मिली. इस बहुत मुश्किल समय में मैं और मेरा पूरा JJD (जन शक्ति जनता दल) परिवार उनके दुखी परिवार के साथ पूरी हमदर्दी और एकजुटता के साथ खड़ा है. इंसानियत और सपोर्ट की भावना के साथ JJD परिवार की ओर से मैं उनके परिवार को 11,00,000 रुपए की फाइनेंशियल मदद दे रहा हूं.

