Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3109859
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Akshara Singh: तेज प्रताप यादव के फैन हुई अक्षरा सिंह, बोलीं- 'वे बहुत नेक इंसान हैं'

Bhojpuri Actress Akshara Singh: अक्षरा सिंह ने तेज प्रताप यादव की खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उनकी मदद की. वे बहुत अच्छे लोग हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Feb 14, 2026, 11:23 PM IST

Trending Photos

तेज प्रताप यादव के फैन हुई अक्षरा सिंह (Photo-ANI)
तेज प्रताप यादव के फैन हुई अक्षरा सिंह (Photo-ANI)

Bhojpuri News: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने एक्टर राजपाल यादव के साथ एकजुटता दिखाई है. मीडिया से बात करते हुए अक्षरा सिंह ने लोगों से आगे आकर राजपाल यादव को सपोर्ट करने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि हर आर्टिस्ट इससे बहुत दुखी है. उनके फैंस भी बहुत दुखी हैं. मैं चाहती हूं कि जो लोग काबिल हैं और अपने लेवल पर मदद कर सकते हैं, वे मदद करें. दरअसल, राजपाल यादव ने अपने खिलाफ चेक बाउंस होने के कई मामलों में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है. वह अभी जेल में बंद हैं. 

अक्षरा सिंह ने जनशक्ति जनता दल के नेशनल प्रेसिडेंट तेज प्रताप यादव की तरफ से दी गई फाइनेंशियल मदद पर भी रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उनकी मदद की. वे बहुत अच्छे लोग हैं. 

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में तेज प्रताप यादव ने राजपाल यादव के परिवार को 11 लाख रुपए की फाइनेंशियल मदद देने का ऐलान किया था. वह अपनी पार्टी की तरफ से एकजुटता दिखाई थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने लिखा कि मुझे अभी अभी मेरे बड़े भाई राव इंद्रजीत यादव के पोस्ट से राजपाल यादव के परिवार के दर्द के बारे में जानकारी मिली. इस बहुत मुश्किल समय में मैं और मेरा पूरा JJD (जन शक्ति जनता दल) परिवार उनके दुखी परिवार के साथ पूरी हमदर्दी और एकजुटता के साथ खड़ा है. इंसानियत और सपोर्ट की भावना के साथ JJD परिवार की ओर से मैं उनके परिवार को 11,00,000 रुपए की फाइनेंशियल मदद दे रहा हूं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सफेद साड़ी में भाभी संग खेसारी की शरारत! 'होलिया में गर्दा होई' यूट्यूब पर छा गया

TAGS

Bhojpuri newsAkshara Singh

Trending news

Muzaffarpur Police
मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन: फरार रंगबाज के घर पर बुलडोजर कार्रवाई
Bihar News
बिहार बना नकली दवाओं का 'डेथ सेंटर': गया में चल रही थी मिनी मेडिसिन फैक्ट्री
Vivek Kumar
बिहार के लाल का दुनिया में डंका: विवेक कुमार बने 'JA एशिया पैसिफिक' के नए CEO
Bettiah news
'मैं अपने पति के साथ खुश हूं, हमें बचा लीजिए', लड़की ने पुलिस से लगाई गुहार
betiah police
बेतिया का सबसे बदनाम थाना! महीने भर में 4 पदाधिकारी नपे,अब थानाध्यक्ष पर गिरी गाज
Sitamarhi News
सीतामढ़ी में वेलेंटाइन पर भारी पड़ा हनुमान चालीसा, 11 बार सामूहिक पाठ से गूंजी भक्ति
Shambhu Girls Hostel Patna
CBI का बड़ा एक्शन, पटना पहुंची टीम ने SIT के साथ खंगाला घटनास्थल, अब खुलेंगे राज
bihar agriculture minister
फार्मर आईडी में बिहार की बड़ी छलांग, 51 फीसदी किसान बन गए डिजिटल
Jehanabad news
जहानाबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट पर दिया धरना
Ashwini Choubey
DU में ब्राह्मण महिला यूट्यूबर के साथ मारपीट, फाड़े कपड़े, भड़के अश्विनी चौबे