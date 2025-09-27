Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2938393
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'मैं चाहूंगी...', डांडिया नाइट में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने महफिल लूट ली

Patna Dandiya Night: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पटना में आयोजित डांडिया नाइट कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान एक्ट्रेस ने डांडिया औक गरबा खेला. डांडिया कार्यक्रम में अक्षरा सिंह ने महफिल लूट ली. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:05 AM IST

Trending Photos

पटना में डांडिया नाइट पर छा गईं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह
पटना में डांडिया नाइट पर छा गईं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह

Akshara Singh: बिहार की राजधानी पटना के मनेर में डाक बंगला और रिजॉर्ट होटल में शुक्रवार की रात डांडिया नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया. डांडिया नाइट कार्यक्रम में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पहुंचीं. मंच पर अक्षरा सिंह डांडिया लोगों के साथ खेलती नजर आयी. भोजपुरी एक्ट्रेस ने डांडिया नाइट में अपनी अदा से लोगों का दिल जीत लिया.

'नवरात्रि की बिहारवासियों को बहुत-बहुत शुभकामना'
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इस दौरान कहा कि नवरात्रि की बिहारवासियों को बहुत-बहुत शुभकामना. उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगी इस नवरात्रि माता रानी बिहार के लोगों को ढेर खुशियां दें.

डांडिया गरबा जैसे कई ऐसे प्रोग्राम बिहार में भी लोग मना रहे
डांडिया नाइट को लेकर अक्षरा सिंह ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे-धीरे अब हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है और डांडिया गरबा जैसे कई ऐसे प्रोग्राम बिहार में भी लोग मना रहे हैं. ऐसे कार्यक्रम से लोगों के मन में उत्साह बढ़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मनेर डाक बंगला पर डांडिया नाइट कार्यक्रम का आगाज
बता दें कि पटना के मनेर डाक बंगला पर डांडिया नाइट कार्यक्रम का आगाज किया गया. डांडिया गुजराती पारंपरिक नृत्य, जिन्हें गरबा और डांडिया के रूप में जाना जाता है. बुराई पर अच्छाई की आध्यात्मिक जीत और राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का जश्न मनाने के लिए नवरात्रि उत्सव के दौरान यह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

रिपोर्ट: इश्तियाक खान

यह भी पढ़ें: अंजना सिंह का नया गीत 'शितली मईया' रिलीज, शिल्पी राज-लाडु मधेशिय की अवाज ने मचाई धुम

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri newspatna news

Trending news

patna news
विजिलेंस ने बिछाया जाल, घूस लेते डिप्टी रेवेन्यू ऑफिसर रंगे हाथ गिरफ्तार
patna news
पटना के इंस्पेक्टर की डेंगू से मौत, पुलिस महकमे में शोक की लहर
patna news
हो जाएं सावधान! पटना में 4 दिन के लिए बदल गए ट्रैफिक नियम, इन बातों का रखें ध्यान
Jharkhand police
हिल गई ब्राउन शुगर सिंडिकेट! रांची से लेकर चतरा तक पुलिस का एक्शन,पढ़िए 2 बड़ी खबरें
patna news
बर्निंग ट्रेन होने से बची पटना-भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस! निकली चिंगारी मची भगदड़
Bihar News
Bihar News: अमित शाह के जोगबनी दौरे से पहले बवाल, आपत्तिजनक टिप्पणी से छिड़ा विवाद
RJD
Bihar Chunav 2025: किशनगंज विधानसभा सीट को लेकर सियासत तेज
mohammad jama khan
मोहम्मद जमा खां ने की 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की तारीफ
RJD MP Surendra Prasad Yadav
सबसे ज्यादा महिलाओं का चीरहरण मोदी-नीतीश के शासन में हुआ: सुरेन्द्र यादव
priyanka gandhi
हम काम करके दिखाते हैं, खोखले वादे नहीं करते: प्रियंका गांधी
;