'जूम जूम' गाने पर जमकर थिरकीं आम्रपाली दुबे, पीले लहंगे में एक्ट्रेस ने ढाया गजब का कहर

Bhojpuri Actress Amrapali Dubey: अभिनेत्री आम्रपाली दुबे नवरात्रि के रंग में रंगी नजर आ रही है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह गुजराती गरबा गाने 'जूम जूम' पर थिरकती नजर आ रही हैं. वीडियो की शुरुआत में आम्रपाली गाड़ी में बैठकर रील शुरू करती हैं और फिर अचानक उनका ट्रेडिशनल लुक सामने आता है. इस लुक में वह पीले रंग के लहंगे के साथ लाल रंग की चोली और लाल चुन्नी में बेहद आकर्षक लग रही हैं. उन्होंने स्टाइलिश हेयर स्टाइल बनाई है.

फैंस को पसंद आया आम्रपाली का अंदाज

गरबा डांस करते हुए उनकी ऊर्जा और उत्साह देखते ही बनता है. आम्रपाली ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा- हैप्पी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. उनके इस अंदाज को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर कमेंट्स में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बता दें कि 'जूम जूम' एक लोकप्रिय गुजराती गरबा गाना है, जिसे मशहूर गायिका ऐश्वर्या मजमुदार ने अपनी मधुर आवाज में गाया है. गाने के बोल क्रूज और के.दीप ने लिखे हैं, जबकि इसका संगीत भी क्रूज ने ही तैयार किया है. यह गाना अपनी जीवंत धुन और उत्साहपूर्ण बीट्स के लिए जाना जाता है, जो नवरात्रि के माहौल को और रंगीन बनाता है.

लेटेस्ट रिलीज सॉन्ग 'बीड़ी'बना फैंस का फेवरेट

आम्रपाली के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनके कई प्रोजेक्ट रिलीज होने के लिए लाइन में हैं. उनकी फिल्म 'साइकिल वाली दीदी' शनिवार को शाम 6 बजकर 30 मिनट पर और 28 सितंबर को सुबह 09 बजकर 45 मिनट पर बीफॉरयू भोजपुरी चैनल पर रिलीज होगी. फिल्म की कास्ट की बात करें तो फिल्म में आम्रपाली दुबे के अलावा, पल्लवी कोहली, संतोष श्रीवास्तव, शिवम तिवारी, पुष्पेन्द्र सिंह, स्वीटी सिंह और भूपेंन्द्र सिंह हैं. फिल्म को डायरेक्ट इश्तियाक शेख बंटी ने किया है, जबकि फिल्म का निर्देशन संदीप सिंह और नीलाभ तिवारी ने किया है. एक्ट्रेस फिल्मों के अलावा सॉन्ग पर भी फोकस कर रही हैं. उनका लेटेस्ट रिलीज सॉन्ग 'बीड़ी' फैंस का फेवरेट बन चुका है, क्योंकि गाने में एक्ट्रेस की निरहुआ के साथ नोकझोंक देखी गई है.

-आईएएनएस

