Hijab Controversy: हिजाब विवाद में एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने महिला डॉक्टर के लिए मांगा इंसाफ, CM नीतीश को दी ये सलाह

Bhojpuri Actress Amrapali Dubey On Hijab Controversy: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने कहा कि मैं हमेशा ये मानती हूं कि आपका पहनावा आपकी निजी पसंद होती है. उन्होंने आगे कहा कि अगर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं तो उसके ऊपर लोगों को सटीक कारवाई करनी चाहिए.
Trending Photos
Actress Amrapali Dubey On Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हिजाब विवाद इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है. अब विवाद में भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की प्रतिक्रिया सामने आई है. आम्रपाली दुबे ने इस घटना की काफी आलोचना करते हुए महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांगा. भोजपुरी एक्ट्रेस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं हमेशा ये मानती हूं कि आपका पहनावा आपकी निजी पसंद होती है. कुछ जगह की भी गरिमा होती है. उन्होंने आगे कहा कि अगर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं तो उसके ऊपर लोगों को सटीक कारवाई करनी चाहिए. आम्रपाली ने कहा कि जिसे इन्साफ मिलना चाहिए, उसे जरूर इन्साफ मिले. मैं तो यही उम्मीद करूंगी.
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में पटना में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में एक महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच दिया था. इस घटना को लेकर विपक्ष काफी हमलावर है. तमाम मुस्लिम समुदायों की ओर से भी सीएम नीतीश कुमार के इस कार्य की आलोचना की गई है और सीएम से माफी मांगने तक की मांग की गई है. वहीं इस मामले में बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मुख्यमंत्री का बचाव किया है. मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबका साथ, सबका सम्मान और सबका विकास की नीति पर काम करते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने एक पिता की तरह आगे बढ़कर एक पुत्री का हिजाब हटाने का काम किया लेकिन कुछ लोग इस संवेदनशील मुद्दे पर मजाक बनाने का काम कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.
ये भी पढ़ें- रांची में क्रिसमस की धूम, प्रार्थना और उल्लास के साथ मना यीशु मसीह का जन्मोत्सव
उधर हिजाब विवाद से सुर्खियों में आई डॉ. नुसरत ने अभी तक नौकरी ज्वाइन नहीं की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें 20 दिसंबर को सबलपुर स्थित PHC में नौकरी ज्वाइन करनी थी. इसके बाद कहा गया कि वे नाराज हैं. वहीं डॉ नुसरत के कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ मोहम्मद महफजुर रहमान ने नाराजगी की खबरों का खंडन किया है. प्रिंसिपल के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डॉ नुसरत बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं. उन्होंने (डॉ नुसरत) इसे एक सामान्य घटना माना है और उनका मानना है कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ. मीडिया में चल रही नाराजगी की खबरें बिल्कुल निराधार हैं. हालांकि, डॉ. नुसरत के अभी तक नौकरी नहीं ज्वाइन करने पर सवाल उठ रहे हैं.