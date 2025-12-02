गला दबाकर मारी गई थीं भोजपुरी एक्ट्रेस अमृता, हत्या का आखिरी सबूत बनेगा मोबाइल फोन!

Bhojpuri Actress Amrita Murder: 27 अप्रैल, 2025 को बिहार के भागलपुर जोगसर थाना इलाके में भोजपुरी एक्ट्रेस अन्नपूर्णा उर्फ ​​अमृता पांडे अपने अपार्टमेंट में संदिग्ध हालात में मृत पाई गईं थीं. तब कहा जा रहा था कि एक्ट्रेस ने सुसाइड किया था, लेकिन अब 7 महीने बाद अन्नपूर्णा उर्फ अमृता के हत्याकांड में अहम खुलासे हुए. भोजपुरी एक्ट्रेस की विसरा रिपोर्ट पुलिस को मिल चुकी है. विसरा रिपोर्ट के अनुसार, भोजपुरी एक्ट्रेस अमृता पांडे जहरीला पदार्थ नहीं दिया गया था. इसका मतलब है कि शुरुआतीं अटकलें गलती थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि अन्नपूर्णा उर्फ ​​अमृता पांडे की गला दबाकर हत्या की गई थी.

भागलपुर के एसपी सिटी शुभांक मिश्रा ने 1 दिसंबर, 2025 दिन सोमवार को अन्नपूर्णा उर्फ ​​अमृता पांडे मर्डर केस की समीक्षा की. इस दौरान पता चला कि मृतका के पति, माता-पिता, दोस्त और रिश्तेदारों समेत कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है. इसके बाद शुभांक मिश्रा ने थानेदार को जांच तेज लाने के निर्देश दिए.

वहीं, भोजपुरी एक्ट्रेस अन्नपूर्णा उर्फ ​​अमृता पांडे के परिवार वालों ने पहले कहा था कि अमृता ने सुसाइड किया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका यह बयान पूरी तरह से फेल हो गया. पहले पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया था. हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बाद में हत्या का केस दर्ज किया गया. इसी बिंदु पर जांच शुरू हुई थी, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का री-एग्जामिनेशन किया और इसमें भी मर्डर की साफ तौर पुष्टि हुई.

दरअसल, अमृता पांडे ने अपनी मौत से कुछ देर पहले जो WhatsApp स्टेटस लिखा था, वह भी बहुत कुछ कहता है. उनके स्टेटस में लिखा था कि उनकी जिंदगी दो नावों पर है, हमने अपनी नाव डुबोकर उनका रास्ता आसान कर दिया. यह WhatsApp स्टेटस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. वहीं, अब एक्ट्रेस के मोबाइल फोन की जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि अमृता पांडे ने घटना से पहले किन लोगों से चैट किया था. कहा जा रहा है कि पुलिस मोबाइल से डिलीट किए गए मैसेज रिकवर करने की कोशिश करेगी.

