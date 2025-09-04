Neelam Giri Birthday Celebration: बिग बास के घर में मना भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी का जन्मदिन, तकियों को रखकर बनाया 'N'

Neelam Giri Birthday Celebration: भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी अपने जबरदस्त डांस और दिलकश अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रही है. हाल ही में नीलम गिरी ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया. वह इन दिनों बिग बॉस में हैं. यहां पर उनका जन्मदिन मनाया गया.

नीलम गिरी के जन्मदिन पर बिग बॉस 19 के घर में जश्न का माहौल था, जब सभी प्रतियोगी भोजपुरी स्टार नीलम गिरी को उनके जन्मदिन पर सरप्राइज देने के लिए एक साथ आए. घरवालों ने आम केक की बजाय कुछ नया किया.

उन्होंने फलों को केक के आकार में सजाया और बगीचे में तकियों को रखकर नीलम के लिए एक बड़ा सा 'N' भी बनाया. सरप्राइज यहीं नहीं रुका! नाच-गाने के साथ, घरवालों ने बगीचे को पूरी तरह से पार्टी जोन में बदल दिया, जिससे नीलम का यह खास दिन यादगार बन गया.

बता दें कि नीलम गिरी ने अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी गाने 'धनिया हमर नया बड़ी हो' में एक डांसर के तौर पर की थी. इसके बाद से उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही गई और आज वह भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस और मॉडल्स में से एक हैं. उन्होंने साल 2022 में आई फिल्म 'बाबुल' से एक्टिंग की शुरुआत की.

