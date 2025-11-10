Neelam Giri Evicted from bigg boss: बिग बॉस में नीलम गिरी का सलमान खान से हुआ पंगा! फिनाले जीतने का सपना टूटा

Neelam Giri Evicted from bigg boss: कल बिग बॉस के हु्ए वीकेंड के वार में एक शाकिंग इविकशन हुआ. इस इविकशन में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी और अभिषेक बजाज को वीकेंड के वार में कम वोट मिलने के कारण बाहर कर दिया गया. सलमान खान ने नीलम को शनिवार के हुए वीकेंड के वार में डांट भी लगाई थी.
Neelam Giri Evicted from bigg boss: लोगों के बीच सबसे प्रसिद्ध रियलिटी शो बिग बॉस हमेशा चर्चा में रहता है. इस बार का सीजन 19 भी दर्शकों के बीच काफी फेमस हुआ है. हर साल बिग बॉस में कोई न कोई भोजपुरी स्टार नजर आता है और दर्शकों के बीच भोजपुरी का जलवा बिखेरता है. इसी तरह इस सीजन में भोजपुरी की सुपरस्टार नीलम गिरी को शो में बुलाया गया था.
दरअसल, आपको बता दें कि कल बिग बॉस में वीकेंड के वार एपिसोड में घर से बेखर होने के लिए डबल इविक्शन हुआ. इस डबल नॉमिनेशन में नीलम गिरी और अभिषेक बजाज को जनता के कम वोट मिलने के कारण घर छोड़ कर जाना पड़ा.
इस वीकेंड के शनिवार वाले एपिसोड में नीलम को सलमान खान से काफी ज्यादा डांट भी सुनने को मिली थी. नीलम अपने साथ दूसरों के खेल पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रही थीं. इसके साथ ही उन्होंने और तानिया मित्तल के साथ मिल कर अशनूर कौर पर कई बार बॉडी शेमिंग वाले कमेंट किए, जिसके बाद दर्शकों के बीच उनका किरदार पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया. कहा जा रहा है कि इन्हीं वजहों से उन्हें जनता से कम वोट मिले. नीलम गिरी का फाइनल के इतने करीब आकर निकलने से उनके चाहने वालों में काफी ज्यादा नाराजगी नजर आ रही हैं.
हालांकि बिग बॉस के घर में हाल ही में बने कैप्टन को अशनूर कौर, अभिषेक बजाज और नीलम गिरी में से किसी एक को बचाने का मौका दिया गया था. कैप्टन प्रमित मौर्य ने अशनूर कौर को बेघर होने से बचाने का फैसला किया, जिसके कारण दोनों को घर छोड़ कर जाना पड़ गया था.
