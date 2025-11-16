Advertisement
नीलम गिरी का धमाकेदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, फैंस बोले- एक्सप्रेशन ने दिल जीत लिया

नीलम गिरी ने अपने गाने ‘देवरा छोहारा लागे’ पर एक नया डांस वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया. वीडियो में उनका कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन और एनर्जी लोगों का ध्यान खींचते हैं. बिग बॉस से बाहर आने के बाद से ही नीलम लगातार चर्चा में हैं और उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:06 PM IST

Trending Photos

भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. 'बिग बॉस' से बाहर आने के बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है. वह लगातार अपने फैंस के लिए नए वीडियो साझा कर रही हैं. रविवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नया डांस वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपने ही गाने ‘देवरा छोहारा लागे’ पर डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो सामने आते ही फैंस इसे तेजी से शेयर कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो में नीलम गिरी का कॉन्फिडेंस और ऊर्जा देखने लायक है. गाने की हर बीट पर उनका तालमेल साफ नजर आता है. उनके एक्सप्रेशन फैंस को बेहद पसंद आ रहे हैं. हर स्टेप में उनका उत्साह झलकता है और यही वजह है कि वीडियो पर लगातार लाइक्स और कमेंट्स बढ़ रहे हैं. फैंस उनका डांस देखकर दंग रह गए हैं और कई यूजर्स ने लिखा कि नीलम का एक्सप्रेशन इस वीडियो की जान है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यह गाना सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी लोकप्रिय है. इसे शिल्पी राज ने आवाज दी है. गीतकार आशुतोष तिवारी ने इसके बोल लिखे हैं और संगीत प्रियांशु सिंह ने दिया है. वीडियो को रौनक राउत ने निर्देशित और कोरियोग्राफ किया है. नीलम के डांस के साथ गाने की टीम की मेहनत भी वीडियो में साफ नजर आती है.

नीलम गिरी की जर्नी काफी दिलचस्प रही है. उन्होंने अपना करियर टिकटॉक से शुरू किया था. वहां उनके वीडियो खूब वायरल होते थे. उनकी प्रतिभा देखकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने उन्हें पहला बड़ा मौका दिया. उनका पहला गाना ‘धनिया हमार नया बाड़ी हो’ सुपरहिट रहा और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

नीलम ने साल 2021 में फिल्म ‘बाबुल’ से भोजपुरी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के रूप में कदम रखा. इसके बाद 2022 में वह ‘इज्जत घर’, ‘टुन टुन’ और ‘कलाकंद’ जैसी फिल्मों में नजर आईं. उनकी लोकप्रिय फिल्मों में ‘यूपी-61 लव स्टोरी ऑफ गाजीपुर’ और ‘जस्ट मैरिड’ भी शामिल हैं.

इसके अलावा, नीलम 'निमिया पर आसन', 'मच्छारी के कंट के नथुनिया', और 'कुंवारे रहब' जैसे कई हिट म्यूजिक वीडियोज का हिस्सा रही हैं. उनकी मेहनत और निरंतरता ने उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री की लोकप्रिय कलाकारों में शामिल कर दिया है.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- 'मेरी लड़ाई...', चुनाव हारने के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लिखा ये पोस्ट

