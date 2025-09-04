भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा ने ब्लू साड़ी में बिखेरा जलवा, ट्रेडिशनल लुक ने जीता फैंस का दिल
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2908492
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा ने ब्लू साड़ी में बिखेरा जलवा, ट्रेडिशनल लुक ने जीता फैंस का दिल

Nidihi Jha News: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री निधि झा ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनका लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. तस्वीर में निधि ने ब्लू कलर की साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना हुआ है, जो उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 04, 2025, 01:36 PM IST

Trending Photos

निधी झा, अभिनेत्री
निधी झा, अभिनेत्री

Nidihi Jha News: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री निधि झा एक्टिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर काफी चर्चाओं में बनी रहती हैं. इसी कड़ी में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनका लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. तस्वीर में निधि ने ब्लू कलर की साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना हुआ है, जो उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा है. माथे पर छोटी सी बिंदी, बालों में स्टाइलिश जुड़ा और सफेद फूलों का गजरा ट्रेडिशनल लुक को बेहद निखार रहा है. इस सादगी भरे अंदाज में अभिनेत्री की खूबसूरती देखते ही बनती है. तस्वीर में अभिनेत्री स्टाइलिश पोज देती नजर आ रही हैं. निधि ने तस्वीर के साथ कैप्शन में सिर्फ एक ब्लू हार्ट इमोजी शेयर किया है, जो उनकी इस ड्रेस और मूड को खूबसूरती से बयां करता है.

उनकी तस्वीर को लाखों लोगों ने लाइक किया और कमेंट बॉक्स में फैंस ने 'ब्यूटीफुल,' 'गॉर्जियस,' और 'देसी क्वीन' जैसे शब्दों से सराहा. अभिनेत्री ने भले ही करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की हो, लेकिन उन्हें पहचान भोजपुरी सिनेमा से मिली. उन्हें पावरस्टार पवन सिंह के गाने 'लूलिया का मांगेले' से 'लूलिया गर्ल' का टैग मिला.

ये भी पढ़ें: भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का ट्रेडिशनल लुक, पीले रंग की साड़ी में लगीं बेहद खास

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कई हिट फिल्में की हैं, जिनमें 'थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार', 'बेटी नंबर -1', 'शंकर', 'इच्छाधारी नाग', 'गदर', 'जिद्दी', 'सत्या', 'कसम पैदा करने वाले की', 'गैंगस्टर दुल्हनिया', 'मंदिर वहीं बनाएंगे', 'क्रैक फाइटर', 'जय हिंद', 'वचन', 'लालटेन', 'सत्या', और 'स्वर्ग' जैसी फिल्में शामिल हैं. निधि ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करने के साथ-साथ कई गानों में आवाज भी दी है. यही कारण है कि निधि भोजपुरी सिनेमा की डिमांडिंग एक्ट्रेस हैं, जो दर्शकों से लेकर निर्देशकों की भी पहली पसंद होती हैं.

निधि झा ने भोजपुरी एक्टर यश कुमार से 2023 में शादी की थी. उन्होंने शादी के डेढ़ साल बाद बेटे को जन्म दिया था. यश और निधि लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. निधि के पति यश भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह के एक्स हसबैंड हैं.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Nidhi Jha News

Trending news

Bihar bandh
देश में पहली बार बंद का आयोजन कब हुआ था, राजा-महाराजाओं के समय कैसे होता था विरोध?
Ravishankar Prasaad
BJP के नेता सड़कों पर उतरे, राहुल की चुप्पी को लेकर रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना
Bihar Band
बिहार बंद पर लालू यादव का जोरदार अटैक, कहा- BJP के गुंडे-मवाली राह चलती महिलाओं...
pakud news
शांति से निपटे विश्वकर्मा पूजा और ईद मिलाद उन नबी का त्योहार, पुलिस किया मॉकड्रिल
phulwari sharif assembly seat
फुलवारी शरीफ का कौन बनेगा विधायक, देखें क्या कहते हैं जातीय और सियासी समीकरण?
Bakhtiarpur Assembly Seat
यादवों का किला है बख्तियारपुर, जातीय समीकरण साधकर RJD को कड़ी टक्कर देता है NDA
Bihar Chunaav 2025
PM मोदी की मां गाली दिए जाने के विरोध में मोतिहारी से लेकर भागलपुर तक रहा बिहार बंद
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: महागठबंधन का हिस्सेदार होगा झामुमो, हमलावर हुई बीजेपी
Bihar News
गोपाल खेमका हत्याकांड में आ गया नया एंगल, अब नार्को टेस्ट से खुलेगा राज
Mokama assembly seat
अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की सियासी अदावत का केंद्र है मोकामा, देखें ताजा समीकरण
;