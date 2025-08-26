Bhojpuri: निधि झा ने पति यश कुमार संग शेयर की रोमांटिक तस्वीर, कैप्शन ने जीता दिल

भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री निधि झा अपनी एक्टिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी खूब चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पति और भोजपुरी अभिनेता यश कुमार के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जो तेजी से वायरल हो रही है.

निधि झा ने जो तस्वीर पोस्ट की है, उसमें वह पति यश कुमार को गले लगाते हुए नजर आ रही हैं. दोनों की यह जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही है और फैंस भी इस तस्वीर पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. फोटो में पति-पत्नी का साथ और उनकी नजदीकियां साफ झलक रही हैं.

तस्वीर में निधि झा का लुक भी चर्चा का विषय बना हुआ है. वह पूरी तरह से नई नवेली दुल्हन के अंदाज में नजर आ रही हैं. उनके माथे का सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, पैरों में पायल और लगी हुई महावर उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही है. लाल रंग की साड़ी में निधि बेहद आकर्षक लग रही हैं और फैंस उनके इस अंदाज पर लगातार कमेंट कर रहे हैं.

निधि झा ने इस तस्वीर के साथ एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा, “मेरे जीवन की हर खुशी की वजह हो आप... और तीज का ये व्रत, आपकी लंबी उम्र और हमारे साथ की दुआ है.” इस पोस्ट पर उनके फैंस और चाहने वाले खूब प्यार बरसा रहे हैं.

निधि झा ने साल 2023 में भोजपुरी अभिनेता यश कुमार से शादी की थी. शादी के बाद दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते रहते हैं. शादी के डेढ़ साल बाद, 30 अप्रैल 2024 को इस कपल ने अपने बेटे का स्वागत किया.

निधि झा ने अपने करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की थी. वह ‘बालिका वधू’, ‘बेइंतहां’, ‘क्राइम पेट्रोल’, ‘अदालत’, ‘सपने सुहाने लड़कपन के’, और ‘संकट मोचन हनुमान’ जैसे लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं.

टीवी के बाद निधि झा ने भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा और पावर स्टार पवन सिंह के गाने ‘लूलिया का मांगेले’ से उन्हें ‘लूलिया गर्ल’ का नाम मिला. इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्में दीं और भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई.

निधि झा की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने ‘थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार’, ‘बेटी नंबर-1’, ‘शंकर’, ‘इच्छाधारी नाग’, ‘गदर’, ‘जिद्दी’, ‘सत्या’, ‘कसम पैदा करने वाले की’, ‘गैंगस्टर दुल्हनिया’, ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’, ‘क्रैक फाइटर’, ‘जय हिंद’, ‘वचन’, ‘लालटेन’, और ‘स्वर्ग’ जैसी फिल्मों में शानदार अदाकारी की है.

