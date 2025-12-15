रानी चटर्जी ने 'सईयां' को लेकर निकाला गुस्सा, आम्रपाली दुबे के सॉन्ग पर दिया मजेदार रिएक्शन

Bhojpuri Actress Rani Chatterjee: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां नए-नए गाने और फिल्में रिलीज होती हैं, तो वहीं कलाकार एक-दूसरे के गाने पर डांस कर सोशल मीडिया पर उन्हें सपोर्ट करते नजर आते हैं. ऐसा ही कुछ एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने किया. रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली के गाने 'सईयां जी सेल्फिश' के बोल पर शानदार एक्सप्रेशन देती नजर आ रही हैं.

'आम्रपाली की आवाज और मेरे...'

रानी चटर्जी गाने के हर बोल पर अपने चेहरे के हाव-भाव से कमाल कर रही हैं. एक्ट्रेस ने वीडियो को पोस्ट करते हुए मजेदार अंदाज में लिखा कि आप जले हुए सैया ग्रीस निकले. आम्रपाली की आवाज और मेरे चेहरे के इस कॉम्बो के बारे में क्या कहना.

फैन्स कर रहे एक्सप्रेशन की तारीफ

भोजपुरी एक्ट्रेस रानी की ये पोस्ट उनके प्रशंसकों को काफी पसंद आ रही है. वे कमेंट सेक्शन पर उनके एक्सप्रेशन की तारीफ कर रहे हैं और इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आम्रपाली दुबे ने गाया 'सईयां जी सेल्फिश' गाना

भोजपुरी गाना 'सईयां जी सेल्फिश' की बात करें तो इसे दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे ने गाया है. लिरिक्स श्याम देहाती ने लिखे हैं और म्यूजिक साजन मिश्रा ने तैयार किया है. गाने में आम्रपाली के साथ एजाज अहमद नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव

रानी चटर्जी की बात करें तो वे अभिनय में एक्टिव रहने के साथ-साथ सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव रहती हैं. उनके फैंस उनके डांस और एक्टिंग के साथ-साथ ऐसे मजेदार रील्स को भी खूब पसंद करते हैं.

निगेटिव किरदार में नजर आ रही हैं रानी

एक्ट्रेस रानी चटर्जी इन दिनों टीवी सीरियल 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी' में निगेटिव किरदार में नजर आ रही हैं. इसी के साथ ही उनकी कुछ फिल्में रिलीज के लिए लाइन पर हैं, जिनमें 'परिणय सूत्र' और 'यूपी वाली-बिहार वाली' शामिल हैं.

'परिणय सूत्र' का पहला लुक जारी

मेकर्स ने जहां 'परिणय सूत्र' का पहला लुक जारी कर दिया है, तो वहीं 'यूपी वाली-बिहार वाली' की शूटिंग पूरी हो गई है. इस बात की जानकारी खुद एक्ट्रेस ने एक पोस्ट के जरिए दी थी.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: धुन जबरदस्त, बीट्स मस्त...वीडियो में नीलकमल सिंह-श्वेता महारा का शानदार अंदाज