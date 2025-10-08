'गैंगस्टर इन बिहार' बनीं रानी चटर्जी, ट्रेलर देखते ही होश हो जाएंगे फाख्ता!

Bhojpuri Actress Rani Chatterjee: बिहार के गांवों की पृष्ठभूमि में बनी 'गैंगस्टर इन बिहार' फिल्म बदले की आग में जलती एक महिला की कहानी को नए अंदाज में पेश करती है. ट्रेलर में रानी का दमदार एक्शन, इमोशनल डायलॉग्स और बिहारी संस्कृति की झलक दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखती है.

ट्रेलर की शुरुआत एक जबरदस्त फाइट सीन से होती है, जो आपसी रंजिश की कहानी बयां करता है. इसके बाद रानी अपने प्रेमी के साथ कुछ पल बिताती नजर आती है. वह कहती हैं कि अमीरी-गरीबी बिना देखे हमने तुमसे प्यार किया. तुम हमसे शादी करोगे? दोनों की शादी की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती. शादी के दिन मुखिया के गुंडे रानी के पति की बेरहमी से हत्या कर देते हैं. इससे टूटकर रानी बदले की आग में जल उठती है. वह प्रण लेती हैं कि मुखिया को मारकर ही दम लूंगी!

ट्रेलर में रानी का ट्रांसफॉर्मेशन देखते बनता है. एक साधारण लड़की से वह त्रिशूल थामे गैंगस्टर बन जाती है, जो जंग छेड़ देती है. एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक हैं. फिल्म में प्रवेश लाल यादव एक पुलिसवाले की भूमिका में हैं, जो कहानी में नया ट्विस्ट लाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

संजय पांडे ने मुखिया के रूप में खलनायकी अंदाज से स्क्रीन पर आग लगा दी. लाल यादव, प्रमोद प्रेमी यादव, राखी मिश्रा और संजय पांडे जैसे सितारे भी सपोर्टिंग रोल्स में चमक रहे हैं. डायरेक्टर दिलावेज खान ने बिहारी संस्कृति को शानदार ढंग से पेश किया है, जबकि प्रोड्यूसर राम शर्मा की कहानी में लोकल फ्लेवर की मिठास है.

यह भी पढ़ें: 'बलिया की बेटी होने के नाते आपसे यह पूछना चाहती हूं कि...', CM से ज्योति की गुहार

रानी चटर्जी की इस साल कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और कुछ रिलीज के लिए लाइन पर लगी हैं. 'प्रिया ब्यूटी पार्लर' और 'घमंडी बहू' के अलावा उनकी फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' रिलीज हो चुकी है, और इसने दर्शकों का अच्छे से मनोरंजन किया है. वहीं, अभिनेत्री की अपकमिंग फिल्म 'परिणय सूत्र' की डबिंग हो चुकी है, लेकिन इसकी रिलीज को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: 'ज्योति सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही गोलियां', पवन सिंह के दोस्त का खुलासा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!