Bhojpuri News: भोजपुरी एक्ट्रेस ने पहनी बनारसी साड़ी और फिर दिखाया ये...
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2915119
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Bhojpuri News: भोजपुरी एक्ट्रेस ने पहनी बनारसी साड़ी और फिर दिखाया ये...

Rani Chatterjee News: भोजपुरी सुपरस्टार रानी चटर्जी ने बनारसी साड़ी में रॉयल अंदाज दिखाया. बनारसी साड़ी पहनकर रानी ने वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा कि मुझे परदेसिया की तारीफ चाहिए.

 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 09, 2025, 05:13 PM IST

Trending Photos

रानी चटर्जी (Photo- वीडियो ग्रैब)
रानी चटर्जी (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri Actress Rani Chatterjee: भोजपुरी सिनेमा की सबसे मशहूर और दमदार एक्ट्रेस में से एक रानी चटर्जी सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस अंदाज और पारंपरिक लुक्स के लिए खूब जानी जाती हैं. मंगलवार को रानी ने अपने चाहने वालों के लिए एक शानदार वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह बनारसी साड़ी में एकदम रॉयल लुक में नजर आईं. उनके इस वीडियो में खास बात यह है कि उन्होंने इसके बैकग्राउंड में रोमांटिक गाना 'परदेसिया' को शामिल किया, जो इन दिनों युवाओं के बीच काफी ट्रेंड कर रहा है.

इस वीडियो की शुरुआत बेहद ही दिलचस्प अंदाज में होती है, जहां रानी चटर्जी की टीम की एक महिला सदस्य उनकी साड़ी का पल्लू ठीक करती नजर आती है, ताकि फोटो और वीडियो में सबकुछ परफेक्ट दिखे.

वीडियो में रानी एक लाल कुर्सी पर बैठकर कैमरे के लिए पोज देती नजर आ रही हैं. उनके बैठने का स्टाइल, चेहरे के एक्सप्रेशन और आत्मविश्वास देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह किसी राजघराने से हों. वीडियो में वह सिर्फ बैठकर ही नहीं, बल्कि खड़े होकर भी पोज देती नजर आती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने डार्क ब्लू कलर की शानदार बनारसी साड़ी पहन रखी है, जिस पर सिल्वर और गोल्डन जरी का खूबसूरत काम किया गया है. बालों में गजरा, माथे पर सिंदूर और बड़ी सी बिंदी के साथ रानी का पूरा लुक एकदम पारंपरिक और राजसी लग रहा है. उन्होंने अपने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, "मुझे मेरे परदेसिया की तारीफ चाहिए. बनारसी साड़ी के साथ परदेसिया."

इस वीडियो के बैकग्राउंड में 'परदेसिया' गाना प्ले हो रहा है. यह गाना सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' का है, जो 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

यह भी पढ़ें: खेसारी लाल यादव की आवाज पर नाचेगी वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी

'परदेसिया' एक रोमांटिक गाना है, जिसे मशहूर गायक सोनू निगम, कृष्णकली साहा और म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी सचिन-जिगर ने आवाज दी है. गाने के बोल जाने-माने गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे. इस गाने में आवाज देने के साथ-साथ सचिन-जिगर की जोड़ी ने संगीत का जादू भी बिखेरा है. इस गाने में बांसुरी और गिटार की मधुर ध्वनियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें:Bhojpuri News: इधर मौत की उड़ी थी अफवाह, उधर खेसारी का 'किशमिश' हो गया रिलीज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri news

Trending news

Giridih news
2 महिलाओं का किया था मर्डर, थाने में अब खुद का काटा गला, निकला लव अफेयर में का मामला
CBI investigation
कोयला ट्रांसपोर्टिंग में अवैध वसूली के मामले में सीबीआई की कार्रवाई, 7 गिरफ्तार
Bhojpuri news
Bhojpuri News: भोजपुरी एक्ट्रेस ने पहनी बनारसी साड़ी और फिर दिखाया ये...
undefined
'जनता करेगी RJD का पिंडदान', नीतीश के मंत्री ने दिया ऐसा बयान, होगा सियासी संग्राम!
Rani Chatterjee news
रानी चटर्जी की नई फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' जल्द ही टीवी पर होगी प्रसारित
Lalu Yadav
Bihar Politics: गयाजी में लालू यादव ने परिवार संग किया पिंडदान, जेडीयू ने साधा निशान
Bihar Land Reform
भूमि सुधार के लिए 3300 अतिरिक्त राजस्वकर्मी नियुक्त होंगे, कैबिनेट ने लगाई मुहर
Lalu Prasad Yadav
'लालू यादव ने मुस्लिम को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और हमें BJP की बी टीम बताते हैं'
Begusarai News
बेगूसराय में घूसखोरी का बड़ा भंडाफोड़, CO और डेटा ऑपरेटर 2 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार
Jehanabad news
जहानाबाद में दिनदहाड़े गोलीकांड, मकान में काम कर रहे बिजली मिस्त्री को मारी गोली
;