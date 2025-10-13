Bhojpuri Chhath Song: रिकॉर्ड तोड़ रहा भोजपुरी का यह छठ गाना! जरूर सुनिए

Chhath Puja Song: छठ पूजा भारत में आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है. पंचांग के अनुसार, यह महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है. इस वर्ष छठ महापर्व 25 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगा.
Bhojpuri Chhath Song: भोजपुरी इंडस्ट्री में छठ गीतों का खास क्रेज है. इन दिनों दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे का एक गाना यूट्यूब पर धूम मचा रहा है. दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे भोजपुरी छठ गाना 'पहिले पहिले बानी कईले छठी मईया' दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है. यह गाना छठ पूजा के महत्व और पवित्रता को खूबसूरती से दर्शाता है.
'पहिले पहिले बानी कईले छठी मईया' गाना भोजपुरी फिल्म निरहुआ चलल लंदन का है. इसे वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर 17 अक्टूबर, 2019 को अपलोड किया गया है. इसे अब तक 59,702,177 से ज्यादा बार देखा जा चुका है.
इस गाने को प्यारे लाल यादव (Pyare Lal Yadav) ने लिखा है. जबकि, संगीत (Music) मधुकर आनंद (Madhukar Anand) ने दिया है.
बता दें कि छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की विशेष पूजा की जाती है. यह पूजा चार दिनों तक चलती है. इस दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं.
छठ पूजा के दौरान स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है. इसी कारण घाटों, तालाबों और नदियों के किनारे पूजा का आयोजन किया जाता है. इस बीच भोजपुरी का एक छठ गाना खूब सुना जा रहा है.
