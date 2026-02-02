सभी भाभी हो जाइए खुश! क्योंकि 'देवरवा रेडी बा', कल्लू का खुला ऐलान, आया पोस्टर और छा गया

Arvind Akela Kallu New Holi Song: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू एक बार फिर अपनी जादुई आवाज से होली पर्व को दुगना करने के लिए तैयार हैं. कल्लू का होली स्पेशल ट्रैक 'देवरवा रेडी बा' के आधिकारिक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. गाने का पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. 'देवरवा रेडी बा' होली गाना भोजपुरी सुनने वालों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है.

देसी स्वैग....रंगों की मस्ती

अरविंद अकेला कल्लू और भोजपुरी की उभरती हुई टैलेंटेड एक्ट्रेस प्रिया पाठक की जोड़ी रिलीज हुए पोस्टर में जबरदस्त लग रही है. पोस्टर में रंगों से सराबोर दोनों कलाकार एक वाइब्रेंट और एनर्जी वाली केमिस्ट्री शेयर करते नजर आ रहे हैं. होली के इस पोस्टर की थीम पूरी तरह से पारंपरिक और मस्ती भरा है. जो दर्शकों को सीधे गांव की फागुन वाली होली की याद दिलाती है.

भोजपुरी होली गाना 'देवरवा रेडी बा' में फैंस के बीच इस नई जोड़ी को साथ देखने के लिए भारी उत्साह नजर है. इस गाने की सबसे बड़ी खासियत इसकी गायकी है. अरविंद अकेला कल्लू के साथ शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. जब भी ये दोनों दिग्गज सिंगर एक साथ गाते हैं तो रिकॉर्ड्स टूटना तय माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस गाने को गौतम ने लिखा है, उनके शब्द होली की छेड़छाड़ और ठिठोली को बखूबी दर्शाते हैं. 'देवरवा रेडी बा' गाने को म्यूजिक फेमस संगीतकार प्रियांशु सिंह ने ऐसा रिदम दिया है, जो किसी को भी झूमने पर मजबूर कर देगा. लिहाजा, अब फैन्स का इंतजार खत्म होने वाला है. मेकर्स ने इस गाने की रिलीज के लिए खास दिन को चुना है. 2 फरवरी 2026, दिन मंगलवार को सुबह 7 बजे IVY भोजपुरी बबाल (IVY Bhojpuri Babal) म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपलोड किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: देवर-भाभी की केमिस्ट्री ने जीता दिल! होली से पहले खेसारी का धमाका, देखें तस्वीरें