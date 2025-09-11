Bhojpuri News: अरविंद अकेला कल्लू ने लिया मां शीतला का आशीर्वाद, अदलपुरा में की खास पूजा-अर्चना

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा के मशहूर गायक और अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू अपने शानदार अभिनय और मधुर गायन से दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं. हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित प्रसिद्ध अदलपुरा शीतला धाम पहुंचकर शीतला माता के दर्शन किए, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी.

अरविंद अकेला कल्लू ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह शीतला मैया के मंदिर में माता को मिश्री, फल, फूल और सुहाग का जोड़ा चढ़ाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में उनके साथ एक महिला भी दिख रही हैं, जिसे देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि वह उनकी पत्नी हो सकती हैं. इस वीडियो में बैकग्राउंड में उन्होंने भक्ति गीत 'चुनरी चढ़ावे चला' ऐड किया है. पोस्ट के कैप्शन में अरविंद ने लिखा कि अदलपुरा शीतला मैया. जय माता दी. अरविंद को भक्ति और आस्था में डूबे देख फैंस उनकी पोस्ट पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं.

अदलपुरा शीतला धाम मिर्जापुर में गंगा नदी के तट पर बसा एक प्राचीन शक्तिपीठ है. मां शीतला को समर्पित इस मंदिर में चैत्र और सावन माह में विशाल मेले का आयोजन होता है. श्रद्धालु यहां मुंडन, विवाह की मन्नत और रोगों से मुक्ति की कामना लेकर दूर-दूर से आते हैं. इस मंदिर की महिमा और आध्यात्मिक ऊर्जा भक्तों को अपनी ओर खींचती है.

खास बात यह है कि वीडियो में इस्तेमाल गाना 'चुनरी चढ़ावे चला' अरविंद अकेला कल्लू ने ही गाया है. इस गाने का म्यूजिक प्रियांशु ने तैयार किया है, जबकि बोल प्रिंस प्रियदर्शी ने लिखे हैं. वहीं, कोरियोग्राफी का जिम्मा अनीश चौधरी ने संभाला है. यह भक्ति गीत कई म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और फैंस द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो उनके कई प्रोजेक्ट रिलीज होने के लिए लाइन पर लगे हुए हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'मेहमान' का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है, लेकिन फिल्म की रिलीज के लिए कोई आधिकारिक डेट अभी सामने नहीं आई है. इसके अलावा उनकी रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'जलवा' का ट्रेलर भी जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था.

इनपुट: आईएएनएस

