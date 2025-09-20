'गिद्ध के मनाने से...' भोजपुरी सुपरस्टार के निशाने पर राहुल गांधी

Dinesh Lal Yadav Nirahua targeted Rahul Gandhi: दिनेश लाल यादव निरहुआ ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया जेन जी वाले पोस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि गिद्ध के मनाने से गाय नहीं मरती.
Trending Photos
Bhojpuri Cinema: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ शुक्रवार को अपनी नई फिल्म के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे. इस दौरान निरहुआ ने कई राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर बयान दिए. राहुल गांधी के हालिया 'जेन जी' वाले ट्वीट पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भोजपुरी में कहावत है- गिद्ध के मानने से गाय नहीं मरती. राक्षस के मनाने से गाय नहीं मरती. किसी के चाहने से कुछ नहीं होता. भारत एक मजबूत देश है और इसकी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है. जब पीएम मोदी दुनिया के सामने भारत का सिर नहीं झुका रहे, तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा. इसलिए ये उटपटांग बातें कर रहे हैं.
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पाकिस्तान वाले बयान की दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आलोचना की. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तो वही जाकर रहें जहां जिसको घर जैसा महसूस हो रहा है. वही जाकर रहें, यहां क्या कर रहे हैं? दरअसल, पित्रोदा ने कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में वे घर जैसा महसूस करते हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचार पर निरहुआ ने एनडीए के पक्ष में समर्थन जताया. उन्होंने कहा कि बिल्कुल प्रचार करने आऊंगा. बिहार को हम उस समय से जानते हैं जब 'निरहुआ रिक्शावाला' बनकर आते थे. फिर से एनडीए की सरकार बनानी है, क्योंकि बिहार ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसे रुकने नहीं देना है.
यह भी पढ़ें: Who is Mani Miraj: कौन हैं मनी मिराज, जो पहले काटते थे मुर्गा और आज हैं सुपरस्टार!
राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को निरहुआ ने 'घुसपैठिया बचाव यात्रा' करार दिया. उन्होंने कहा कि यह वोटर अधिकार यात्रा नहीं थी. आप लोग समझ नहीं पाए. राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ये लोग आपके रोजगार छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं. दरअसल, यह घुसपैठिया बचाव यात्रा थी. बता दें कि निरहुआ अपनी नई फिल्म 'बलमा बड़ा नादान 2' के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे. फिल्म 19 सितंबर को रिलीज हुई.
इनपुट: आईएएनएस
यह भी पढ़ें: कहां हैं मनी मिराज हो गया खुलासा? वन्नू दी ग्रेट ने ये वीडियो किया पोस्ट
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!