नए साल पर चर्चा में आ गया खेसारी लाल यादव का ये गाना! आखिर क्यों सर्च कर रहे लोग?

Khesari Lal Yadav Song Palang Sagwan Ke: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक पुराना गाना यूट्यूब पर खूब सुना जा रहा है. 'टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के' में आम्रपाली दुबे संग खेसारी ने गर्दा उड़ा दिया है.

 

Written By  Shailendra |Last Updated: Jan 01, 2026, 05:31 PM IST

खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
Khesari Lal Yadav Palang Sagwan Ke: 1 जनवरी से नए साल का आगाज हो गया है. पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है. इस बीच भोजपुरी का एक गाना सोशल मीडिया पर नए साल के जश्न में चार चांद लगा रहा है. इस गाने में खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे ने शानदार डांस मूव किए हैं. दोनों की जोड़ी को दर्शक आज भी खूब पसंद कर रहे हैं. इस गाने ने यूट्यूब पर दो गदर मचा कर रख दिया है. अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर कौन सा वह गाना है? अरे भाई! आपका हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि आपको भी नए साल का जश्न मनाना है और शायद खेसारी लाल यादव का ये गाना सुनते ही डांस करने लगे! चलिए जानते हैं वह कौन सा म्यूजिक वीडियो है.

टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के' का जबरदस्त क्रेज
दरअसल,  जिस गाने ने सोशल मीडिया पर फिर से धूम मचाई है, उसके बोल हैं- 'टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के'. यह गाना खेसारी लाल यादव की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'डोली सजा के रखना' का है. भले ही यह गाना पुराना है, लेकिन खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने इसे आज भी फ्रेश बनाए रखा है. यही है वह गाना जो नए साल पर सोशल मीडिया पर सनसनी मचाए हुए है.

गुलाबी साड़ी में सजीं आम्रपाली दुबे
इस गाने (Palang Sagwan Ke) के वीडियो में गुलाबी साड़ी में सजीं आम्रपाली दुबे और नीली हुडी पहने खेसारी लाल यादव के बीच का रोमांस दर्शकों को बांधे रखता है. 'टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के' को खुद खेसारी लाल यादव और मशहूर गायिका इंदु सोनाली ने अपनी दमदार आवाज दी है. गाने (tut jayi raja ji palang sagwan ke) के बोल सुमित सिंह चंद्रवंशी ने लिखे हैं. इसे SRK म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर 2 नवंबर, 2022 को रिलीज किया गया था. 

यह भी पढ़ें: New Year: खेसारी, आम्रपाली से लेकर अक्षरा सिंह तक, सितारों ने ऐसे किया साल का वेलकम

 

