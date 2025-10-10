Advertisement
काजल राघवनी की याद में तड़प रहे खेसारी लाल यादव! बोले- 'फसरी लगा लेब दुपट्टे से'

Khesari Lal Yadav and Kajal Raghwani: एक वक्त में भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा जोड़ी काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की थी. हालांकि, अब दोनों साथ काम नहीं करते हैं. मगर, ेक पुराना गाना दोनों का खूब सुना जा रहा है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 10, 2025, 12:56 PM IST

खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सिनेमा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक पुराना गाना इन दिनों यूट्यूब पर खूब देखा जा रहा है. इस गाने में खेसारी लाल 'फसरी लगा लेब दुपट्टे से' कह रहे हैं. इस गाने के वीडियो में उनके साथ भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी नजर रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के प्यार में तड़प रहे हैं.

दरअसल, खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की केमिस्ट्री जब भी पर्दे पर आती थी, तब धमाल मचा देती थी. हालांकि, अब दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं. अगर आप खेसारी लाल यादव के जबरदस्त फैन हैं, तो आज हम आपके लिए उनका एक धमाकेदार गाना लेकर आए हैं, जिसमें काजल राघवानी उनके साथ डांस करती नजर आ रही हैं.

इस गाने में खेसारी लाल और काजल राघवानी के साथ एक खुले पार्क में डांस करते नजर आ रहे हैं. दोनों सितारों के धमाकेदार डांस मूव्स और खुले आसमान के नीचे उनकी लाजवाब केमिस्ट्री वाकई देखने लायक है. दोनों एक-दूसरे के प्यार में डूबे हुए नजर आ रहे हैं.

भोजपुरी गाना 'फसरी लगा लेब' खेसारी लाल यादव की सुपरहिट फिल्म 'हम हैं हिंदुस्तानी' का है. दर्शकों के बीच इस गाने का क्रेज अभी भी बरकरार है. इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाने को अब तक 7 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 

यह भी पढ़ें: इस भोजपुरी एक्ट्रेस के 'सईयां जी सेल्फिश निकले', 18 मिलियन लोगों ने देख डाला वीडियो

'फसरी लगा लेब' गाने को YouTube के Enterr10 रंगीला चैनल पर 7 सितंबर, 20217 को अपलोड किया गया है. इस गाने को खेसारी लाल यादव (Khesari lal Yadav) और प्रियंका सिंह (Priyanka Singh) ने मिलकर गाया है. 'फसरी लगा लेब' गाने को आजाद सिंह ने लिखा है, जबकि म्यूजिक देव पांडेय ने दिया है.

यह भी पढ़ें: Bhojpuri News: आपने देखी क्या 'डिजिटल जवानी'? जो 64 GB है खाली, जानिए पूरी कहानी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bhojpuri news

Trending news

काजल राघवनी की याद में तड़प रहे खेसारी लाल यादव! बोले- 'फसरी लगा लेब दुपट्टे से'
