काजल राघवनी की याद में तड़प रहे खेसारी लाल यादव! बोले- 'फसरी लगा लेब दुपट्टे से'

Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सिनेमा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक पुराना गाना इन दिनों यूट्यूब पर खूब देखा जा रहा है. इस गाने में खेसारी लाल 'फसरी लगा लेब दुपट्टे से' कह रहे हैं. इस गाने के वीडियो में उनके साथ भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी नजर रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के प्यार में तड़प रहे हैं.

दरअसल, खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की केमिस्ट्री जब भी पर्दे पर आती थी, तब धमाल मचा देती थी. हालांकि, अब दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं. अगर आप खेसारी लाल यादव के जबरदस्त फैन हैं, तो आज हम आपके लिए उनका एक धमाकेदार गाना लेकर आए हैं, जिसमें काजल राघवानी उनके साथ डांस करती नजर आ रही हैं.

इस गाने में खेसारी लाल और काजल राघवानी के साथ एक खुले पार्क में डांस करते नजर आ रहे हैं. दोनों सितारों के धमाकेदार डांस मूव्स और खुले आसमान के नीचे उनकी लाजवाब केमिस्ट्री वाकई देखने लायक है. दोनों एक-दूसरे के प्यार में डूबे हुए नजर आ रहे हैं.

भोजपुरी गाना 'फसरी लगा लेब' खेसारी लाल यादव की सुपरहिट फिल्म 'हम हैं हिंदुस्तानी' का है. दर्शकों के बीच इस गाने का क्रेज अभी भी बरकरार है. इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाने को अब तक 7 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

'फसरी लगा लेब' गाने को YouTube के Enterr10 रंगीला चैनल पर 7 सितंबर, 20217 को अपलोड किया गया है. इस गाने को खेसारी लाल यादव (Khesari lal Yadav) और प्रियंका सिंह (Priyanka Singh) ने मिलकर गाया है. 'फसरी लगा लेब' गाने को आजाद सिंह ने लिखा है, जबकि म्यूजिक देव पांडेय ने दिया है.

