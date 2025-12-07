खेसारी लाल यादव को प्रेमिका ने दिया धोखा! बोले- जईसे हम रोवतानी अईसे...तुहु रोअबु रानी'

Bhojpuri New Release Song: खेसारी लाल यादव अपना नया गाना ‘तुहु रोअबू रानी’ लेकर आ गए हैं. बेवफाई के इस गाने में खेसारी लाल यादव काफी दुखी दिख रहे हैं. इस गाने को खेसारी लाल यादव ने गाया है. वहीं, ‘तुहु रोअबू रानी’ गाने के लिरिक्स को किशनकांत जी ने लिखा है.
Khesari Lal Yadav New Song: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एक सैड सॉन्ग रिलीज हो गया है. इस गाने में खेसारी लाल यादव को उनकी प्रेमिका से धोखा मिला है, जो वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. इस म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव अपनी प्रेमिका से मिले धोखे से काफी उदास नजर आ रहे हैं. उनका यह दर्द भरा गाना बहुत ही प्यारा है. चलिए खेसारी लाल यादव के इस सैड सॉन्ग के बारे में सबकुछ जानने की कोशिश करते हैं.
खेसारी लाल यादव अपना नया गाना ‘तुहु रोअबू रानी’ लेकर आ गए हैं. बेवफाई के इस गाने में खेसारी लाल यादव काफी दुखी दिख रहे हैं. वीडियो के कुछ सीन में वह अपनी प्रेमिका के साथ खुश दिखाई देते हैं, लेकिन एक दिन जब वह कार से हाथों में गुलदस्ता लेकर आते हैं और अपनी प्रेमिका को सरप्राइच देना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि वह किसी और की बाहों में नजर आती है.
‘तुहु रोअबू रानी’ म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव यह देखने के बाद वापस लौट जाते हैं और फिर कहते हैं- 'जईसे हम रोवतानी अईसे...तुहु रोअबु रानी'. प्यार और धोखे के थीम पर यह गाना बना है. वीडियो में लड़की ने खेसारी लाल यादव को धोखा दिया, जिसके बाद वह बुरी तरह से टूट दिखाई देते हैं. भोजपुरी का यह नया सॉन्ग ‘तुहु रोअबू रानी’ एक सैड सॉन्ग है.
इस गाने को खेसारी लाल यादव ने गाया है. वहीं, ‘तुहु रोअबू रानी’ गाने के लिरिक्स को किशनकांत जी ने लिखा है. जबकि, म्यूजिक आर्या शर्मा का है. भोजपुरी के इस सैड सॉन्ग में खेसारी लाल यादव के साथ एक्ट्रेस आर्या बंसल नजर आ रही हैं.
खेसारी लाल यादव का ‘तुहु रोअबू रानी’ सैड सॉन्ग जीएमजे - ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन - भोजपुरी (GMJ - Global Music Junction - Bhojpuri) के यूट्यूब चैनल पर 7 दिसंबर, 2025 को अपलोड किया है.
