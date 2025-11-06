Advertisement
'मैं उठा और वोट देने आया हूं', खेसारी लाल यादव ने किया मतदान

 Khesari Lal Yadav Vote: गायक-अभिनेता और छपरा से राजद उम्मीदवार, खेसारी लाल यादव कहते हैं कि आपको वोट ज़रूर देना चाहिए क्योंकि यही आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा...मैंने नाश्ता नहीं किया है. मैं उठा और वोट देने आया हूं. अगर मैं वोट नहीं दूंगा, तो दूसरों को कैसे प्रेरित कर पाऊंगा?

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 06, 2025, 08:39 AM IST

खेसारी लाल यादव ने किया मतदान
Bihar Chunav 2025: भोजपुरी सिनेमा जगत से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के तहत पहले फेज में मतदान किया. इस दौरान खेसारी लाल यादव कहते हैं कि आपको वोट जरूर देना चाहिए, क्योंकि यही आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा...मैंने नाश्ता नहीं किया है. मैं उठा और वोट देने आया हूं. अगर मैं वोट नहीं दूंगा, तो दूसरों को कैसे प्रेरित कर पाऊंगा? जिसे चाहो वोट दो, लेकिन यही तुम्हारे बच्चों का भविष्य तय करेगा.

मैंने बड़ी मेहनत से वो घर बनाया है- खेसारी
अपने मुंबई स्थित आवास पर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत से वो घर बनाया है. पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है... क्या मैं राम मंदिर में पढ़कर मास्टर या प्रोफ़ेसर बनूंगा? भक्ति एक अलग विषय है. शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा से आप देश चला सकते हैं. मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो? क्या हम इसके लिए ट्रंप को वोट देंगे? नहीं, मैं अपने बयान पर कायम हूं.

'मेरे शब्दों से छपरा या बिहार का विकास नहीं होगा'
पवन सिंह से बातचीत के दौरान खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मेरे शब्दों से छपरा या बिहार का विकास नहीं होगा... हमें बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि काम करना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए कि हम बिहार का विकास कैसे कर सकते हैं.

bihar chunav 2025

