Bhojpuri News: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मौत! जानिए क्या है सच

Bhojpuri Cinema Superstar Khesari Lal Yadav Death: भोजपुरी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक खेसारी लाल यादव हैं, जिनकी फिल्में और गाने रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगते हैं. यही वजह थी कि उनके निधन की अफवाह ने उनके फैंस को बहुत परेशान कर दिया. फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सएप पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई, जिससे उनके चाहने वालों में मातम का माहौल छा गया. जी हां, खेसारी लाल यादव की मौत की खबर, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. चलिए इसके पीछे की सच्चाई को जानते हैं.

खेसारी लाल यादव के निधन की झूठी खबर

दरअसल, भोजपुरी सिनेमा जगत के जाने-माने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के निधन की झूठी खबरों ने हाल ही में सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. एक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें दावा किया गया था कि खेसारी लाल यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे. इस खबर के फैलते ही उनके लाखों फैंस सदमे में आ गए. भोजपुरी इंडस्ट्री में मातम छा गया!

खेसारी लाल ने खुद दी सफाई

जब यह अफवाह चरम पर पहुंच गई और लोगों के बीच गम का माहौल छा गया, तो खुद खेसारी लाल यादव को सामने आना पड़ा। उन्होंने अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रे हम ज़िंदा बानी. मत मुवाओ सन हमरा के अभी भाई लोग.

रे हम ज़िंदा बानी मत मुवाओ सन हमरा के अभी भाई लोग https://t.co/MStcFseDNy — Khesari Lal Yadav (खेसारी) (@khesariLY) September 4, 2025

इस अकाउंट से पोस्ट हुई तस्वीर

बता दें कि खेसारी लाल यादव के निधन की खबर Aryan Rajput Official फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है. इस पेज से खेसारी की एक तस्वीर को पोस्ट किया गया है, जिसमें भावपूर्ण श्रद्धाजंलि, भोजपुरी जगत के मशहुर गायक-अभिनेता स्व: खेसारी लाल यादव. इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह वायरल हो गई.

