Bhojpuri News: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मौत! जानिए क्या है सच
Bhojpuri News: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मौत! जानिए क्या है सच

Khesari Lal Yadav Death: खेसारी लाल यादव के निधन की खबर ने सोशल मीडिया में हलचल मचा दी है. इस खबर से भोजपुरी जगत सदमे में है. हालांकि, खेसारी की मौत की खबर झूठी है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 05, 2025, 06:05 AM IST

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मौत! (@khesariLY)
Bhojpuri Cinema Superstar Khesari Lal Yadav Death: भोजपुरी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक खेसारी लाल यादव हैं, जिनकी फिल्में और गाने रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगते हैं. यही वजह थी कि उनके निधन की अफवाह ने उनके फैंस को बहुत परेशान कर दिया. फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सएप पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई, जिससे उनके चाहने वालों में मातम का माहौल छा गया. जी हां, खेसारी लाल यादव की मौत की खबर, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. चलिए इसके पीछे की सच्चाई को जानते हैं.

खेसारी लाल यादव के निधन की झूठी खबर
दरअसल, भोजपुरी सिनेमा जगत के जाने-माने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के निधन की झूठी खबरों ने हाल ही में सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. एक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें दावा किया गया था कि खेसारी लाल यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे. इस खबर के फैलते ही उनके लाखों फैंस सदमे में आ गए. भोजपुरी इंडस्ट्री में मातम छा गया!

खेसारी लाल ने खुद दी सफाई
जब यह अफवाह चरम पर पहुंच गई और लोगों के बीच गम का माहौल छा गया, तो खुद खेसारी लाल यादव को सामने आना पड़ा। उन्होंने अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रे हम ज़िंदा बानी. मत मुवाओ सन हमरा के अभी भाई लोग.

​यह भी पढ़ें:'ये छोटी है, लेकिन इसका कुछ भी छोटा नहीं', पवन सिंह के बाद खेसारी भी आ गए लपेटे में

इस अकाउंट से पोस्ट हुई तस्वीर
बता दें कि खेसारी लाल यादव के निधन की खबर Aryan Rajput Official फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है. इस पेज से खेसारी की एक तस्वीर को पोस्ट किया गया है, जिसमें भावपूर्ण श्रद्धाजंलि, भोजपुरी जगत के मशहुर गायक-अभिनेता स्व: खेसारी लाल यादव. इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह वायरल हो गई.

यह भी पढ़ें:'जमानत' के दम पर बॉलीवुड में कदम रख रहे खेसारी लाल यादव! क्या होगा बड़ा धमाका?

