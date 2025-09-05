Bhojpuri News: अबतक दो बार हो चुका है खेसारी लाल यादव का निधन! आखिर कौन फैलाता है ये अफवाह
Khesari Lal Yadav Death: खेसारी लाल यादव के निधन की खबर एक फिर से वायरल हो रही है. इससे पहले दिसंबर, 2024 में उनके मौत की अफवाह उड़ी थी, तब सोशल मीडिया पर तहलका मच गया गया था. हालांकि, ये खबर पूरी तरह से फर्जी थी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 05, 2025, 02:04 PM IST

Bhojpuri Superstar Khesari Lal Yadav Death: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों चर्चा में हैं. इसकी वजह है उनकी मौत की खबर, जो हर किसी को हैरान और परेशान करके रख दिया है. आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या कह रहे हैं हम? जी हां, आप सही पढ़ रहे हैं, खेसारी लाल यादव के निधन की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ये खबर पूरी तरह से फर्जी है. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है कि खेसारी लाल यादव की मौत की अफवाह पहले भी एक बार उड़ चुकी है. अब ऐसा दोबारा हो रहा है. चलिए जानते हैं कि आखिर कब-कब खेसारी के निधन की अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ी है.

दिसंबर, 2024 में पहली बार उड़ी मौत की खबर

दरअसल, खेसारी लाल यादव की मौत की फर्जी खबर पिछले साल दिसंबर महीने में उड़ी थी. इस खबर में दावा किया गया था कि खेसारी लाल यादव की हार्ट अटैक से मौत हो गई है. तब वायरल हुए इस पोस्ट में खेसारी लाल यादव की फोटो लगी थी, फोटो पर माला लटकाया हुआ था. इस फोटो को देखकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे थे कि खेसारी लाल यादव की मौत हो गई. इतनी ही नहीं इस फर्जी न्यूज की वजह से कुछ लोग कई प्लेटफॉर्म पर श्रद्धांजलि भी दिया था. हालांकि, खेसारी लाल यादव की मौत की खबर पूरी तरह से फर्जी खबर थी.

खेसारी लाल यादव के निधन की झूठी खबर सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर sanjay__video1 नाम के यूजर ने 10 नवंबर, 2024 को पोस्ट शेयर की थी. पोस्ट में लिखा हुआ था कि कल रात 12:30 पे हार्ट अटैक आया और हमारे खेसारी भैया शहिद हो गए. इस अफवाह के बाद खेसारी लाल यादव को फिल्मों और गानों की शूटिंग करते देखा गया था, जिसके बाद फैन्स ने राहत की सांस ली थी.

अब एक बार फिर खेसारी के निधन की फर्जी  खबर वायरल

ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की मौत की अफवाह एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चल रही है. इस अफवाह को देखते हुए खेसारी लाल यादव ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि रे हम ज़िंदा बानी. मत मुवाओ सन हमरा के अभी भाई लोग.

ध्यान दीजिए कि खेसारी लाल यादव के निधन की खबर Aryan Rajput Official फेसबुक पेज से पोस्ट किया गया है. इस पेज से खेसारी लाल याददव की एक तस्वीर को पोस्ट किया गया है, जिसमें भावपूर्ण श्रद्धाजंलि, भोजपुरी जगत के मशहुर गायक-अभिनेता स्व: खेसारी लाल यादव. जैसे ही ये पोस्ट और तस्वीरे सोशल मीडिया आई, वैसे ही वायरल हो गई.

;