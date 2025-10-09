'मिस यू खेसारी लाल यादव, आपको भगवान अपने चरणों में जगह दें', जानें भोजपुरी सुपरस्टार की मौत सच या झूठ?

Khesari Lal Yadav Death Rumors: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के निधन की झूठी खबरों ने हाल ही में सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव की मौत की खबर सोशल मीडिया उड़ी है. भोजपुरी दर्शक हैरान हैं कि आखिर भोजपुरी सुपरस्टार की मौत सच है या झूठ है? क्योंकि एक बार पहले भी खेसारी लाल यादव के निधन की झूठी अफवाह उड़ चुकी है.

खेसारी लाल यादव के निधन की अफवाह ने उनके लाखों फैंस को गहरे सदमे में एक फिर डाल दिया है. पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक का माहौल छा गया है! जो भी इस पोस्ट को देख रहा है वह हैरान हो रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि गंदा मजाक, किसी के लिए इतना गंदा मजाक नहीं करना चाहिए, जब अपने परिवार में ऐसी घटना घटती है तो कितना दुःख होता है. यह बहुत गलत है.

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मौत की खबर Balwant Singh नाम के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इस पोस्ट पर यूजर Balwant Singh की खूब आलोचना कर रहे हैं. वह लगातार कमेंट कर रहे हैं और खूब खरी खोटी सुना रहे हैं.

बता दें कि इससे पहले एक खेसारी की मौत की अफवाह की शुरुआत एक वायरल फेसबुक पोस्ट से हुई थी. Aryan Rajput Official नामक एक फेसबुक अकाउंट से खेसारी लाल यादव की तस्वीर शेयर की गई थी, जिस पर लिखा था कि भावपूर्ण श्रद्धाजंलि, भोजपुरी जगत के मशहुर गायक-अभिनेता स्व: खेसारी लाल यादव.

सोशल मीडिया पर अपनी मौत की अफवाह जब खेसारी लाल यादव ने सुना तो वह खुद सामने आए थे. खेसारी लाल यादव ने ट्वीट किया और निधन की खबर पूरी तरह से झूठी और आधारहीन अफवाह बताया था. उन्होंने लिखा था कि रे हम ज़िंदा बानी. मत मुवाओ सन हमरा के अभी भाई लोग.

