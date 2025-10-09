Advertisement
'मिस यू खेसारी लाल यादव, आपको भगवान अपने चरणों में जगह दें', जानें भोजपुरी सुपरस्टार की मौत सच या झूठ?

Khesari Lal Yadav Death News: खेसारी लाल यादव के निधन की झूठी खबरों ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी. यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि उनके लाखों फैंस गहरे सदमे में आ गए और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक का माहौल छा गया है!

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 09, 2025, 01:39 PM IST

खेसारी लाल यादव (@Balwant Singh)
Khesari Lal Yadav Death Rumors: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के निधन की झूठी खबरों ने हाल ही में सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव की मौत की खबर सोशल मीडिया उड़ी है. भोजपुरी दर्शक हैरान हैं कि आखिर भोजपुरी सुपरस्टार की मौत सच है या झूठ है? क्योंकि एक बार पहले भी खेसारी लाल यादव के निधन की झूठी अफवाह उड़ चुकी है. 

खेसारी लाल यादव के निधन की अफवाह ने उनके लाखों फैंस को गहरे सदमे में एक फिर डाल दिया है. पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक का माहौल छा गया है! जो भी इस पोस्ट को देख रहा है वह हैरान हो रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि गंदा मजाक, किसी के लिए इतना गंदा मजाक नहीं करना चाहिए, जब अपने परिवार में ऐसी घटना घटती है तो कितना दुःख होता है. यह बहुत गलत है.

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मौत की खबर Balwant Singh नाम के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इस पोस्ट पर यूजर Balwant Singh की खूब आलोचना कर रहे हैं. वह लगातार कमेंट कर रहे हैं और खूब खरी खोटी सुना रहे हैं.

बता दें कि इससे पहले एक खेसारी की मौत की अफवाह की शुरुआत एक वायरल फेसबुक पोस्ट से हुई थी. Aryan Rajput Official नामक एक फेसबुक अकाउंट से खेसारी लाल यादव की तस्वीर शेयर की गई थी, जिस पर लिखा था कि भावपूर्ण श्रद्धाजंलि, भोजपुरी जगत के मशहुर गायक-अभिनेता स्व: खेसारी लाल यादव.

यह भी पढ़ें: Bhojpuri News: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मौत! जानिए क्या है सच

सोशल मीडिया पर अपनी मौत की अफवाह जब खेसारी लाल यादव ने सुना तो वह खुद सामने आए थे. खेसारी लाल यादव ने ट्वीट किया और निधन की खबर पूरी तरह से झूठी और आधारहीन अफवाह बताया था. उन्होंने लिखा था कि रे हम ज़िंदा बानी. मत मुवाओ सन हमरा के अभी भाई लोग.

यह भी पढ़ें: 'जमानत' के दम पर बॉलीवुड में कदम रख रहे खेसारी लाल यादव! क्या होगा बड़ा धमाका?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

