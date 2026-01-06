सिर्फ गाना ही नहीं, दुख बांटना भी जानते हैं खेसारी, गरीबों की सेवा के लिए सड़कों पर उतरे ट्रेंडिंग स्टार

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने गरीबों को कंबल बांटे. कंबल वितरण कर खेसारी लाल यादव ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया.
Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री ट्रेंडिंग खेसारी लाल यादव ने कड़ाके की ठंड के मौसम में इंसानियत की पहल की. नई दिल्ली के AIIMS और उसके आस-पास जरूरतमंद लोगों को 1,000 कंबल बांटकर गरीबों की मदद की. यह कार्यक्रम उन बेघर लोगों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए आयोजित किया गया था, जो अपनी रोजी-रोटी कमाने की कोशिश करते हुए कड़ाके की ठंड में गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं.
खेसारी लाल यादव ने कहा कि यह कंबल बांटना सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए दया और प्यार का प्रतीक है. हम समझते हैं कि उनके लिए सर्दियां कितनी मुश्किल हो सकती हैं और किसी भी तरह से मदद कर पाना बहुत संतोष देता है.
खेसारी लाल यादव की इस नेक पहल की लोगों ने खूब तारीफ की. लोगों ने उनके प्रयासों की तारीफ करते हुए इसे इंसानियत की सच्ची सेवा बताया. इस कार्यक्रम के दौरान उनकी टीम के सदस्य सोनू पांडे, संजय भूषण और पटियाला भी मौजूद थे, जिन्होंने इस पहल को सफल बनाने में मदद की.
बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक नया गाना 3 थान 5 जनवरी, 2025 को खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब पर अपलोड किया गया है. इस गाने को खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव ने मिलकर गाया है. वहीं, म्यूजिक वीडियो में तीन एक्ट्रेस एक साथ खेसारी लाल यादव के साथ नजर आ रही हैं, जिनमें रक्षा गुप्ता, रानी और पारुल यादव हैं.
