खेसारी लाल यादव, आकांक्षा और नीलम की 'अग्नि परीक्षा'! 4 मार्च को फिल्म होगी रिलीज

Bhojpuri New Movie Agni Pariksha: भोजपुरी सिनेमा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की नयी फिल्म 'अग्नि परीक्षा' 4 मार्च को रिलीज होगी. इस फिल्म में वह आकांक्षा पुरी और नीलम गिरी संग नजर आएंगे.

खेसारी लाल यादव की नयी फिल्म 'अग्नि परीक्षा' 4 मार्च को रिलीज होगी
Khesari Lal Yadav New Movie Agni Pariksha: भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए होली का त्यौहार इस बार डबल खुशियां लेकर आ रहा है. खेसारी लाल यादव मोस्ट-अवेयटेड एक्शन-ड्रामा फिल्म 'अग्नि परीक्षा' 4 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म के प्रोड्यूसर सुरेंद्र यादव और निर्देशक लाल बाबू पंडित ने आधिकारिक तौर पर इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. 

खेसारी लाल यादव ने नयी फिल्म 'अग्नि परीक्षा' की रिलीज डेट को सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेर किया. जिसके कैप्शन में लिखा है कि हर हर महादेव, इस होली लगेगी भावनाओं की आग...तैयार हो जाइए. खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और आकांक्षा पुरी (Akansha Puri), नीलम गिरी (Neelam Giri) देने आ रहे हैं अग्नि परीक्षा.

पोस्ट पर आगे लिखा गया है कि भव्य रिलीज 4 मार्च को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में फिल्म Agani Pariksha. जिसके डायरेक्टर लाल बाबू पंडित (Lal Babu Pandit) हैं. प्रोड्यूसर सुरेंद्र यादव (Surinder Yadav) हैं. को प्रोड्यूसर महेंद्र यादव (Mahendra Yadav) हैं.

स्टार कास्ट: खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav), आकांक्षा पुरी (Akanksha Puri), नीलम गिरी (Neelam Giri), जे नीलम (J Neelam), सुशील सिंह (Sushil Singh), प्रकाश जैस (Prakas Jais), सोनू पांडे (Sonu Pandey), रितु चौहान (Ritu Chauhan), विनोद मिश्रा (Vinod Mishra), सोनिया मिश्रा (Soniya Mishra), महेश आचार्य (Mahesh Acharya), प्रियंका सोनी (Priyanka Soni), दीपक सिन्हा (Deepak Sinha), समर्थ चौर्वेदी (Smarth Chaurvedi) और अन्य कलाकारों ने काम किया है.

