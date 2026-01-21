'नाम नहीं, ब्रांड है!' DJ खेसारी के फर्स्ट लुक ने सोशल मीडिया पर मचाया गदर

Khesari Lal Yadav New Film DJ Khesari Postar Release: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की नई फिल्म 'DJ खेसारी' का फर्स्ट लुक जारी हो चुका है. खेसारी लाल यादव ने खुद इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर कर खलबली मचा दी है.
Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के 'ट्रेंडिंग स्टार' खेसारी लाल यादव एक बार फिर अपने फैंस को थिरकाने के लिए तैयार हैं. इस बार वह खुद के नाम पर बनी फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम 'DJ खेसारी' है. खेसारी लाल यादव ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'DJ खेसारी' का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया है. इस फिल्म ने सोशल मीडिया पर गदर काट रखा है. 'DJ खेसारी' के भोजपुरी सुपरस्टार ने धमाकेदार एंट्री की है! जिसने सोशल मीडिया का पारा बढ़ा दिया है.
फिल्म का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए खेसारी लाल यादव ने लिखा कि आ गइल बा DJ खेसारी! फिल्म का 'First Look' म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का फुल डोज. फिल्म का फर्स्ट लुक देखते ही देखते यह वायरल हो गया.
'DJ खेसारी' का अवतार कैसा है, जानिए?
भोजपुरी फिल्म 'DJ खेसारी' के पोस्टर में खेसारी लाल यादव का एक अनोखे और वाइब्रेंट अंदाज में नजर आ रहे है. पोस्टर में ग्रीन आउटफिट, गले में रंगीन एक्सेसरीज और सिर पर लगे डीजे हेडफोन्स खेसारी के लुक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहे हैं. पोस्टर में देखा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव हाथ में माइक थामे जिस एनर्जी के साथ झूम रहे हैं. इस देखकर कहा जा सकता है कि यह फिल्म म्यूजिक और देसी मस्ती का जबरदस्त कॉकटेल होने वाली है.
फैंस का रिएक्शन
खेसारी लाल यादव की नई भोजपुरी फिल्म 'DJ खेसारी' के 'First Look' को देखने के बाद फैन्स का रिएक्शन लगातार आ रहा है. एक फैन ने लिखा कि खेसारी नाम नहीं, ब्रांड है. वहीं, दूसरे ने लिखा कि हिट हिट हिट... डीजे खेसारी बा हिट. इसी तरह अन्यू यूजर अपना रिएक्शन दे रहे हैं.
