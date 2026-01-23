Advertisement
मौसी के बाद महतारी...ई कवन-कवन गाना ला रहे खेसारी? समझिए शुरू हो गई फागुन की तैयारी

Khesari Lal Yadav New Holi Song Tora Mahatari Zindabad: होली की बहार आने वाली है और भोजपुरी गाने के बिना फगुआ अधूरा माना जाता है. खेसारी लाल यादव का एक नया गाना कल रिलीज होने वाली है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Jan 23, 2026, 06:29 PM IST

खेसारी लाल यादव का नया गाना सुनिए
Bhojpuri Superstar Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव को भोजपुरी सिनेमा इंडसट्री का 'ट्रेंडिंग स्टार' कहा जाता है. अब वह एक बार फिर अपने नए धमाके होली संग के साथ सनसनी मचाने आ रहे हैं. उनका 24 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाला गाना 'तोर महतारी जिंदाबाद' (Tor Mahtari Zindabad) केवल एक गाना नहीं, बल्कि एक म्यूजिकल ड्रामा है. जो रोमांस, नोकझोंक के अनूठे तड़के से भरपूर है. 

वहीं, 'तोर महतारी जिंदाबाद' (New Holi Song) म्यूजिक वीडियो होली सांग के ऑफिसियल पोस्टर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई है. फैन्स कह रहे हैं कि मौसी के बाद महतारी...ई कवन-कवन गाना ला रहे खेसारी? समझिए शुरू हो गई फागुन की तैयारी. 

होली गाने का पोस्टर देखने के बाद लग रहा है कि इस म्यूजिक वीडियो में (Bhojpuri New Holi Song) खेसारी लाल यादव का किरदार एक बेखौफ और बिंदास लड़के का होने वाला है. जो होली में अपने भतीजे से कहता है कि होली में  'तोर महतारी जिंदाबाद'. गाने में खेसारी लाल यादव का एक अलग ही स्वैग दिखाई दे सकता है. जहां वह बड़े ही सम्मान और थोड़े मजाकिया अंदाज में रंग की बात करते हैं.

पोस्टर में आपको चटख रंग, बेहतरीन डांस स्टेप्स और खेसारी की सिग्नेचर एनर्जी नजर आ रही होगी. जैसा कि यह गाना सीधा दिल पर लगेगा और तेज म्यूजिक, धमाकेदार बीट्स और दिल छू लेने वाले देसी बोल है. इस गाने को खेसारी लाल यादव ने अनुपमा यादव संग मिलकर गाया है.

भोजपुरी होनी गाना 'तोर महतारी जिंदाबाद' यूट्यूब के GMJ - Global Music Junction - Bhojpuri (जीएमजे - ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन - भोजपुरी) चैनल पर अपलोड किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'नाम नहीं, ब्रांड है!' DJ खेसारी के फर्स्ट लुक ने सोशल मीडिया पर मचाया गदर

Bhojpuri newsKhesari Lal YadavTora Mahatari Zindabad

