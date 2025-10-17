Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2965498
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

बिहार चुनाव में खेसारी लाल यादव की धमाकेदार एंट्री, पहले ही दिन रिलीज किया नया गाना

Khesari Lal Yadav New Song Jiyo Jiyo Khesari: बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री के साथ ही सामने आया खेसारी लाल यादव का दबंग अवतार. खेसारी लाल यादव का एक नया गाना रिलीज किया गया है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Oct 17, 2025, 02:19 PM IST

Trending Photos

खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)

Jiyo Jiyo Khesari: भोजपुरी सिनेमा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव कल से ही सुर्खियों में छाए हुए हैं. सिंगर ने बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री मारते हुए राजद ज्वाइन कर ली है. उन्होंने अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी चंदा सिंह के साथ पार्टी का दामन थामा है और छपरा से चुनावी मैदान में उतरेंगे. पहले खबरें थीं कि उनकी पत्नी चंदा सिंह चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब उस सीट से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ने वाले हैं. इसी बीच उनका नया गाना रिलीज हो गया है. गुरुवार को राजद में एंट्री के बाद खेसारी लाल यादव अब अपने लेटेस्ट सॉन्ग से धमाल कर रहे हैं. उनका नया गाना 'जियो-जियो खेसारी' रिलीज हो गया है. 

खेसारी लाल यादव को टैग करते हुए रॉकेट रील ने नए गाने की झलक डाली है, जिसमें खेसारी को एआई की मदद से फिल्माया गया है. गाने के बोल भी बहुत धाकड़ हैं, जिसमें कहा गया है- 'जब अन्याय सिर उठाता है तो मैं दीवार बन जाता हूं, और जब अपने रोते हैं तो मैं हथियार बन जाता हूं.' छोटे से सॉन्ग क्लिप में खेसारी को भगवान शिव के सामने आराधना करते दिखाया गया है और उनका अलग ही स्वैग देखने को मिल रहा है. सॉन्ग को जोश, ताकत और भावनाओं का मेल बताया गया है. गाने के कैप्शन में लिखा गया है 'जियो जियो खेसारी' एक ऐसा गाना जो जोश, ताकत और भावनाओं का जश्न मनाता है.

बता दें कि गाने को खेसारी लाल यादव और दानिश सबरी ने मिलकर गाया है. गाना फैंस के बीच आते ही छा गया था और अभी फैंस सिंगर को चुनाव जीतने की बधाई दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि हमारे विधायक भैया, तुफान हैं तुफान और चुनावी मैदान में सबको पीछे छोड़ने वाले हैं.
एक दूसरे यूजर ने लिखा कि युवा नेता छपरा विधान सभा..सबका समर्थन आपके साथ है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'खेसारी चुनाव जीतेंगे या नहीं, इसमें डाउट है', मनोज तिवारी का आ गया पहला रिएक्शन

वर्क फ्रंट की बात करें तो खेसारी लाल यादव फिल्म 'जमानत' में दिखने वाले हैं. फिल्म से सिंगर का पहला लुक भी सामने आ गया है, जो काफी धाकड़ है. फिल्म का ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ, लेकिन फिल्म के पोस्टर से भी फैंस के बीच बज बन गया है. इसके अलावा, खेसारी लगातार गाने भी रिलीज कर रहे हैं. उनमें 'गजब तोहार नैना', 'लाल घघरी', 'आरती उतारह मां' और 'माई के झुलनवा' शामिल हैं.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: पवन सिंह विवादों में उलझे रहे और खेसारी लाल यादव ने मार दी बाजी, अब बनेंगे विधायक!

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri news

Trending news

amit shah
2020 की तरह फंसना नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए अमित शाह बोल रहे- मैं कौन होता हूं...
Bhojpuri news
'ओठलाली से रोटी बोर के...' से लेकर खेसारी लाल यादव के इन 5 गानों की होने लगी चर्चा
bihar chunav 2025
'Love करो या Hate, लेकिन नीतीश ही होंगे CM', जदयू नेता ने बढ़ा दी सियासी हलचल
Mahagathbandhan seat sharing
Mahagathbandhan Seat Sharing: मुकेश सहनी को एक MLC और एक राज्यसभा सीट का ऑफर- सूत्र
Bihar Chuanv 2025
'विधायक दल तय करेगा CM का नाम...' सस्पेंस क्रिएट करने के बाद नीतीश कुमार से मिले शाह
Manoj Bajpayee
तेजस्वी ने मनोज बाजपेयी का एक वीडियो शेयर किया, एक्टर ने उस पर दे दी अपनी सफाई
Ranchi News
मशरूम की खेती कर करोड़ों कमा रहे जमशेदपुर के तीन युवा, जानिए कैसे?
Jharkhand news
प्रिंस खान जमशेदपुर के व्यापारियों से मांग रहा रंगदारी सरयू राय ने लिखा लेटर
bihar chunav 2025
पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, एक क्लिक में पढ़िए बिहार चुनाव की 5 बड़ी खबरें
Kaimur News
कुदरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बाइक सवार जोड़ी संग पकड़ा 16 किलो गांजा