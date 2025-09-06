Bhojpuri News: इधर मौत की उड़ी थी अफवाह, उधर खेसारी लाल यादव का 'किशमिश' हो गया रिलीज
Bhojpuri News: इधर मौत की उड़ी थी अफवाह, उधर खेसारी लाल यादव का 'किशमिश' हो गया रिलीज

Khesari Lal Yadav News: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है. म्यूजिक वीडियो 'किशमिश' फैन्स को खूब पसंद आ रहा है. इसको लेकर यूट्यूब पर बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 06, 2025, 01:26 PM IST

खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)

Khesari Lal Yadav New Song Kishmish: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मौत की अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ी थी. इसके बाद खेसारी ने खुद इस फर्जी खबर पर रिएक्शन दिया था. वहीं, इस बीच खेसारी लाल यादव एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं, इसकी वजह है कि उनका एक नया भोजपुरी गाना रिलीज हुआ है. चलिए जानते हैं कि मौत की अफवाह के बीच खेसारी लाल यादव का कौन सा नया म्यूजिक वीडियो जारी हुआ है.

खेसारी लाल यादव का नया भोजपुरी म्यूजिक वीडियो 'किशमिश' यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है. यह म्यूजिक वीडियो वेव म्यूजिक (Wave Music) के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. 6 सितंबर, 2025 दिन शनिवार को गाना जारी किया गया है. 'किशमिश' गाने को खेसारी लाल यादव ने खुद गया है. गाना बहुत ही शानदा है.

भोजपुरी म्यूजिक वीडियो 'किशमिश' में खेसारी लाल यादव के साथ एक्ट्रेस नीलम गिरी नजर आ रही हैं. दोनों स्टार की जोड़ी 'किशमिश' वीडियो में बेहतरीन लग रही है. इस गाने को आशुतोष तिवारी ने लिखा है. जबकि, म्यूजिक दिनेश रेलहन (Dinesh Railhan) ने दिया है. 

इस म्यूजक वीडियो पर खेसारी लाल यादव के फैन्स खूब कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर लिखा कि न पुलिस में रिपोर्ट होता है, न अदालत में कोर्ट होता है, जब भी खेसारी लाल यादव का गाना अपलोड होता है, तो सिर्फ विस्फोट होता है. यह गाना पोस्ट से कौन-कौन सहमत है! एक और यूजर ने लिखा कि स्टाइल में तगड़ा, दिल से नेक, भोजपुरी का हीरो खेसारी सबसे बेस्ट.

यह भी पढ़ें: अबतक दो बार हो चुका है खेसारी लाल यादव का निधन! आखिर कौन फैलाता है ये अफवाह

खेसारी की मौत की उड़ी थी अफवाह

बता दें कि खेसारी लाल यादव के निधन की खबर सोशल मीडिया पर पिछले दो-तीन दिनों से वायरल हो रही थी. इस अफवाह से भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में सनसनी मच गई थी. हर कोई हौरान था कि आखिर ये कैसे हो गया? कौन खेसारी लाल यादव की मौत की फर्जी खबर वायरल कर रहा है? खैर, इन सबके बीच खेसारी ने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि रे हम ज़िंदा बानी, मत मुवाओ सन हमरा के अभी भाई लोग.

यह भी पढ़ें: 'रे हम जिंदा बानी, मत मुवाओ सन हमरा के', अपनी मौत की खबर पर खेसारी का आ गया रिएक्शन

