'अहिरान' ने फिर पकड़ी रफ्तार! YouTube पर 33 मिलियन से ज्यादा व्यूज, खेसारी लाल यादव की हो रही खूब चर्चा

Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव फिर से चर्चा में हैं, क्योंकि उनका पुराना गाना 'अहिरान' ने ऑनलाइन नई रफ्तार पकड़ ली है. रिलीज होने के करीब 6 महीने बाद YouTube पर 'अहिरान' गाने पर 33 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. यह गाना इतना प्यार है कि आज भी दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है.

फैन्स ने सोशल मीडिया पर विजुअल्स और कोरियोग्राफी की तारीफ की है. एक फैन ने लिखा कि खेसारी भैया, जब भी आते हैं, स्टेज पर आग लगा देते हैं. दूसरे ने कमेंट किया कि आकांक्षा पुरी और चाहत सिंह ने 'गाने में जान डाल दी है'. म्यूजिक वीडियो की शुरुआत खेसारी लाल यादव के एक स्टेज पर एक छड़ी पकड़े बैठे होने से होती है, इससे पहले सिंह एक एनर्जेटिक डांस सीक्वेंस के साथ फ्लोर पर आती हैं, जिसके बाद आकांक्षा पुरी की एंट्री होती है.

खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी के बीच की केमिस्ट्री

खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी की परफॉर्मेंस की भी काफी तारीफ हुई है. पूरे म्यूजिक वीडियो में तीनों बारी-बारी से नजर आते हैं, जिसमें दोनों एक्टर खेसारी लाल यादव के साथ हाई-एनर्जी डांस सीक्वेंस में स्टेज शेयर करते हैं. खेसारी लाल यादव के साथ आकांक्षा पुरी और चाहत सिंह हैं.

20 मई को रिजी हुआ था गाना

'अहिरान' गाना सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर 20 मई, 2025 दिन अपलोड किया गया है. इस गाने को खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज गाया है. 'अहिरान' गाने को आशुतोष तिवारी ने लिखा हैं. जबकि म्यूजिक सुर म्यूजिक ने ही तैयार किया है. वहीं, इस म्यूजिक की वीडियो एडिटिंग आनंद कुमार (संतु) ने की है. कोरियोग्राफ लक्की विश्वकर्मा ने किया है. खेसारी लाल यादव की भोजपुरी फिल्म अग्निपरीक्षा का 'अहिरान' गाना है.

