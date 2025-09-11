Lahanga Me Meter: जब 'लहंगा में लगा था मीटर', तब भोजपुरी में आ गई थी सुनामी!

Bhojpuri Song Lahanga Me Meter: एक वक्त में भोजपुरी में एक गाना आया था, जिसने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था. यह म्यूजिक वीडियो फैन्स के सिर चढ़कर बोल रहा था. आज भी भोजपुरी दर्शकों को यह गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है. यूट्यूब पर इस म्यूजिक वीडियो पर लोगों का प्यार आज भी बरस रहा है. आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन सा वह गाना है?

गाना 'मीटर लगा दी राजा जी'

दरअसल, यह म्यूजिक वीडियो लहंगा में 'मीटर लगा दी राजा जी' है. इस गाने (Hamra Lahanga Me Mitter) को भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने गाया है. खेसारी लाल यादव ने खुद इस वीडियो में एक्टिंग भी किया है. उन्होंने साड़ी पहनकर म्यूजिक वीडियो में आग लगा दिया था. जब आप वीडियो देखते हैं तो खेसारी के इस एक्टिंग पर फिदा हो जाने का मन करता है.

खेसारी लाल यादव का जबरदस्त डांस

भोजपुरी गाना 'लहंगा में मीटर लागवादी राजा जी' (Hamra Lahanga Me Mitter Lagwadi Raja Ji) का वीडियो यूट्यूब पर गदर मचा रहा है. इस म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं. खेसारी लाल यादव का डांस फैन्स को काफी एंटरटेन कर रहा है.

इस चैनल पर अपलोड किया है गाना

बता दें कि 'लहंगा में मीटर लागवादी राजा जी' म्यूजिक वीडियो Angle Music के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. 29 सितंबर, 2014 को यूट्यूब इस गाने को वीडियो को जारी किया गया है. 'लहंगा में मीटर लागवादी राजा जी' गाने को कृष्णा बेदर्दी (Krishna Bedardi) ने लिखा है. जबकि, म्यूजकि विनोद जी (Vinod Ji) ने दिया है.

