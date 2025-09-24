Bhojpuri News: हसीना को गोद में बैठा जमकर नाचे खेसारी! डबल मीनिंग गाने ने गर्दा उड़ा दिया
Bhojpuri News: हसीना को गोद में बैठा जमकर नाचे खेसारी! डबल मीनिंग गाने ने गर्दा उड़ा दिया

Khesari Lal Yadav Song: खेसारी लाल यादव का एक करीब दो साल पुराना म्यूजिक वीडियो यूट्यूब पर खूब देखा जा रहा है. इस गाने में वह एक्ट्रेस संग जमकर डांस कर रहे हैं. सपना चौहान और खेसारी की जोड़ी को फैन्स आज भी खूब पसंद कर रहे हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 24, 2025, 09:26 AM IST

खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)

Nimbu Kharbuja Bhail 2: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) का हर गाना दर्शकों के बीच खूब धूम मचाता है, चाहे वो नया हो या पुराना. हाल ही में उनके गाने 'निम्बू खरबूजा भईल 2' (Nimbu Kharbuja Bhail 2) ने यूट्यूब पर धमाल मचा दिया है. इस गाने में खेसारी लाल एक खूबसूरत हसीना के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं.

खेसारी लाल यादव और करिश्मा कक्कड़ दी आवाज
'निम्बू खरबूजा भईल 2' गाने के विजुअल्स बेहद शानदार हैं. इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे यूट्यूब पर 475 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. 'निम्बू खरबूजा भईल 2' गाने को खेसारी लाल यादव ने खुद गाया है, जिसमें उनका साथ मशहूर गायिका करिश्मा कक्कड़ (Khesari Lal Yadav and Karishma Kakkar) ने दिया है.

खेसारी लाल यादव और सपना चौहान की केमिस्ट्री
इस म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव और सपना चौहान (Sapna Chauhan) की केमिस्ट्री लाजवाब है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. हालांकि, गाने के बोल में डबल मीनिंग होने के बावजूद इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. खेसारी लाल यादव के फैंस 'निम्बू खरबूजा भईल 2' गाने को लगातार सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, जिससे यह भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े हिट गानों में से एक बन गया है.

दो साल पुराना है ये गाना
भोजपुरी म्यूजिक वीडियो 'निम्बू खरबूजा भईल 2' को 11 दिसबंर, 2023 को यूट्यूब के वेस्ट भोजपुरी (West Bhojpuri) चैनल पर अपलोड किया गया है. हालांकि, खेसारी लाल यादव का यह गाना (Nimbu Kharbuja Bhail 2) करीब दो साल पुराना है, लेकिन इसको भोजपुरी दर्शक आज भी खूब पसंद करते हैं.

