Bhojpuri News: हसीना को गोद में बैठा जमकर नाचे खेसारी! डबल मीनिंग गाने ने गर्दा उड़ा दिया

Nimbu Kharbuja Bhail 2: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) का हर गाना दर्शकों के बीच खूब धूम मचाता है, चाहे वो नया हो या पुराना. हाल ही में उनके गाने 'निम्बू खरबूजा भईल 2' (Nimbu Kharbuja Bhail 2) ने यूट्यूब पर धमाल मचा दिया है. इस गाने में खेसारी लाल एक खूबसूरत हसीना के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं.

खेसारी लाल यादव और करिश्मा कक्कड़ दी आवाज

'निम्बू खरबूजा भईल 2' गाने के विजुअल्स बेहद शानदार हैं. इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे यूट्यूब पर 475 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. 'निम्बू खरबूजा भईल 2' गाने को खेसारी लाल यादव ने खुद गाया है, जिसमें उनका साथ मशहूर गायिका करिश्मा कक्कड़ (Khesari Lal Yadav and Karishma Kakkar) ने दिया है.

खेसारी लाल यादव और सपना चौहान की केमिस्ट्री

इस म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव और सपना चौहान (Sapna Chauhan) की केमिस्ट्री लाजवाब है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. हालांकि, गाने के बोल में डबल मीनिंग होने के बावजूद इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. खेसारी लाल यादव के फैंस 'निम्बू खरबूजा भईल 2' गाने को लगातार सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, जिससे यह भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े हिट गानों में से एक बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: पवन सिंह के लिए पुका फाड़कर रो रहीं धनश्री, आंखों से नहीं रुक रहे आंसू

दो साल पुराना है ये गाना

भोजपुरी म्यूजिक वीडियो 'निम्बू खरबूजा भईल 2' को 11 दिसबंर, 2023 को यूट्यूब के वेस्ट भोजपुरी (West Bhojpuri) चैनल पर अपलोड किया गया है. हालांकि, खेसारी लाल यादव का यह गाना (Nimbu Kharbuja Bhail 2) करीब दो साल पुराना है, लेकिन इसको भोजपुरी दर्शक आज भी खूब पसंद करते हैं.

यह भी पढ़ें:खेसारी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को धो डाला, यूजर्स बोले-'क्रिकेट तो पार्ट टाइम जॉब है'

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!