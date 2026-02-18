Advertisement
'चोरी भी हम करें और चोर भी हम ढूंढें?': शराबबंदी की समीक्षा पर खेसारी लाल का NDA पर बड़ा तंज

Khesari Lal Yadav: अभिनेता और राजद नेता खेसारी लाल यादव ने RLM विधायक माधव आनंद द्वारा बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग पर कहा कि बंद उन्होंने (NDA) ही करवाया और समीक्षा भी वे ही करवा रहे हैं? इसे क्या कहें? कि चोरी भी हमने की हैं? और चोर भी हम ही ढ़ूंढ रहे हैं... वे किसकी समीक्षा करेंगे? लापरवाही भी उन्हीं की है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:09 PM IST

खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब- ANI)
खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब- ANI)

पटना/Patna: बिहार की राजनीति में शराबबंदी कानून को लेकर नई बहस छिड़ी है. इस बीच भोजपुरी सिनेमा सुपरस्टार और राजद (RJD) नेता खेसारी लाल यादव ने एनडीए सरकार तगड़ा प्रहार किया. आरएलएम (RLM) विधायक माधव आनंद की तरफ से शराबबंदी की समीक्षा की मांग पर अपना रिएक्शन देते हुए खेसारी लाल यादव ने नीतीश सरकार की बड़ा तंज किया.

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि बंद उन्होंने (NDA) ही करवाया और समीक्षा भी वे ही करवा रहे हैं? इसे क्या कहें? कि चोरी भी हमने की हैं? और चोर भी हम ही ढ़ूंढ रहे हैं... वे किसकी समीक्षा करेंगे? लापरवाही भी उन्हीं की है.

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बयान पर उन्होंने कहा कि मैं मनोज भईया का हमेशा से छोटा भाई रहा हूं और हमेशा रहूंगा. मुझे उनका प्यार पाने के लिए किसी पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं है.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खेसारी लाल यादव राजद के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे. चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव और एनडीए नेताओं के बीच जमकर वार पलटवार चला था. यहां तक की भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को जमकर घेरा था.

खेसारी लाल यादव के साथ इन सुपरस्टार की जुबानी जंग इतनी तेज हो गई थी कि मामला निजी जीवन तक आ गया था. खेसारी लाल यादव पर पवन सिंह से लेकर मनोज तिवारी तक ने हमला बोला. इसके बाद खेसारी लाल यादव पूरी तरह से फायर हो गए थे और जमकर इन सबई स्टार को घेरा.

ध्यान दें कि खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से बीजेपी की छोटी कुमारी से चुनाव हार गए थे. हार के बात खेसारी लाल यादव फिर से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हो गए हैं और लगातार फिल्म और म्यूजिक वीडियो ला रहे हैं.

