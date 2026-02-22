Advertisement
'यादव जी की लव स्टोरी' और 'घूसखोर पंडत' पर छिड़ा विवाद! खेसारी लाल यादव के एक ट्वीट से इंडस्ट्री में हड़कंप

Bhojpuri Cinema News: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने फिल्म घूसखोर पंडित और यादव जी की लव स्टोरी पर अपना विरोध जताया. खेसारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुलकर अपनी बात लिखी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Feb 22, 2026, 10:35 PM IST

Trending Photos

खेसारी लाल यादव, एक्टर-सिंगर, भोजपुरी (File Photo)
Khesari Lal Yadav: सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सिनेमा इंडस्ट्री में सेलेक्टिव अप्रोच को लेकर बड़ा सवाल उठाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' और 'घूसखोर पंडत' को लेकर एक पोस्ट किया. भोजपुरी स्टार ने इंड्स्ट्री के लोगों से सवाल किया है कि आखिर विरोध के पैमाने अलग-अलग क्यों हैं? खेसारी लाल यादव ने यह सवाल नाराजगी जताते हुए किया.

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सिनेमा वाले फैन अगर 'घूसखोर पंडत' पर इक्कठा हुए और नाम हटाया तो फिर उन सबको 'यादव जी की लव स्टोरी' पर भी इक्कठा होना चाहिए और तभी जाकर लगेगा कि हम selective Approach नहीं रखते. जो गलत हैं सो गलत है. बस...

क्या है पूरा मामला?
पूरा विवाद फिल्मों के टाइटल को लेकर है, जिसमें जाति का जिक्र है, जो संवेदनशीलता से जुड़ा है. 'घूसखोर पंडत' फिल्म के टाइटल पर समाज के एक वर्ग ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद इंडस्ट्री एकजुट हुई और फिल्म का नाम बदला गया. वहीं, 'यादव जी की लव स्टोरी' फिल्म में मशहूर यूट्यूबर मृदुल तिवारी की बहन प्रगति तिवारी मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म के नाम को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है और एक वर्ग अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है.

बता दें कि खेसारी लाल यादव इसी मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में लिखा कि अगर सिनेमा जगत के लोग किसी एक फिल्म के नाम पर एकजुट होकर उसे हटवाने की ताकत रखते हैं, तो वही एकता हर जगह दिखनी चाहिए. उनका कहना है कि अगर गलत को गलत कहना है, तो साहस सब में होना चाहिए. किसी एक वर्ग के नाम पर विरोध करना और दूसरे पर चुप रहना 'सेलेक्टिव अप्रोच' और दोहरा रवैया है. तभी माना जाएगा कि पक्षपात नहीं हो रहा है, जब पैमाना सबके लिए एक जैसा हो.

