'पवन सिंह के मिलने से न उनका घर चलता है, न मेरा', खेसारी लाल यादव का करारा जवाब

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी. खेसारी ने कहा कि हमारा किसी पर जोर नहीं है. अगर किसी को नहीं मिलना है तो वह नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि अगर कोई नहीं मिलना चाहता है तो वह उनकी पर्सनल राय है. ठीक है, अगर वे मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं. हर कोई अपनी जिंदगी में आजाद है. वे किसी से मिले या न मिलें. दरअसल, पवन सिंह ने कहा था कि वे खेसारी लाल यादव से कभी नहीं मिलना चाहेंगे.

खेसारी लाल यादव ने यह भी जोड़ा कि पवन सिंह के मिलने से न उनका घर चलता है और न ही उनके मिलने से मेरा घर चलता है. हम दोनों ही कड़ी मेहनत से आगे बढ़े हैं. उन्होंने कहा कि हम दोनों की इमेज लोगों के दिलों में हैं, क्योंकि हम बेहतर काम करते हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं. एक कलाकार के तौर पर मुझे लगता है कि यह चीज होती रहती है. इस पर और बात करने की जरूरत नहीं है.

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा ही पवन सिंह का साथ दिया है. उन्होंने कहा कि मैं उन्हें हमेशा से ही बड़ा भाई मानता आया हूं. चाहे चुनाव हो या कोई मुद्दा, मैंने परिवार की तरह उनका साथ दिया, लेकिन अब पवन सिंह की मर्जी है कि वे मिलें या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

पवन सिंह ने कहा था कि आपका गाना अंतरिक्ष में बजेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि एक पिछड़े समाज के बच्चे और उसके छोटे भाई का गाना स्पेस में बजेगा और उनके आशीर्वाद से हम इसे स्पेस में बजाने की कोशिश करेंगे.

इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने अभिनेता रवि किशन की आलोचना पर भी जवाब दिया. रवि किशन ने खेसारी के पैर छूने पर भी सवाल उठाया था. इसका जवाब देते हुए खेसारी ने कहा कि मुझमें सम्मान है. अगर मैं आज उनसे मिलता हूं तो छोटे भाई के तौर पर उनके पैर छूऊंगा. आज भी मैं अपने पिता के पैर छूता हूं, वैसे ही. मैं ऐसे पिता का बेटा हूं जिन्होंने मुझे संस्कार सिखाए. सम्मान मेरा कर्तव्य है और मैं देता रहूंगा. अब वह इसे कैसे लेते हैं, यह उनका मामला है.

खेसारी लाल यादव ने आखिरी में साफ किया कि उनका और पवन सिंह का रिश्ता हमेशा से ही छोटे-बड़े भाई का रहा है. उन्होंने कहा कि वे मेरा साथ दें या न दें, यह पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं लड़ते-लड़ते बड़ा हुआ हूं और जो लड़का लड़ते-लड़ते बड़ा हुआ है, उसे आप बातों से छोटा नहीं कर सकते.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें:यूट्यूब पर छाये खेसारी के ये होली गीत, 'रोप ला ऐ भौजी' से लेकर 'होली के कबूतर' तक