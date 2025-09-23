खेसारी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को धो डाला, यूजर्स बोले- 'क्रिकेट तो पार्ट टाइम जॉब है, असली काम आतंक है'

Khesari Lal Yadav: भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैच 21 सितंबर (रविवार) को दुबई में एशिया कप सुपर 4 लीग मैच में भिड़ी. भारत ने छह विकेट और एक ओवर बाकी रहते हुए इस टी20 मैच को जीता, जिसमें कई बार कहासुनी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के बीच हुई बहस की रही.

वहीं, मैच के दौरान अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने मशीन गन की तरह अपना बल्ला थाम लिया और हवा में गोलियां दागने का कॉस्प्ले किया. इसे बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. अब इस पर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और पाकिस्तानी क्रिकेटर की हेड़की निकाल दी. साथ ही ट्रोलर्स को भी नहीं बख्शा.

भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि यह तस्वीर कल के मैच का है अभी भी कुछ ट्रोल भाई लोग इसको सही साबित करने में लग जाएंगे. आप लोग क्या कहेंगे? खेसारी लाल यादव के इस पोस्ट पर अब यूजर्स अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा कि क्रिकेट तो पार्ट टाइम जॉब है असली काम तो इनका आतंक है. दूसरे यूजर ने लिखा कि एक मुल्क बना था वर्षों पहले, न बल्ला न बंदूक कुछ भी चलाना नहीं आया जाहिलो को. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि इन घटिया लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है. सबसे बड़ी गलती तो हमारे लोगों की है जो कु...के पिल्लों के साथ मैच खेल रहे हैं. आतंकियों से आतंक की ही उम्मीद है.

बता दें कि भारतीय पारी के पावरप्ले के दौरान हारिस और शर्मा-गिल के साथ एक झड़प के बाद बाउंड्री पर अपनी फील्डिंग पोजीशन पर चले गए, जहां भारतीय फैन्स उनका मजाक उड़ा रहे थे, तभी हारिस ने स्टैंड की ओर मुड़कर अपने हाथों से बंदूक की आवाज और प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की नकल की.

