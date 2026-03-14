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Khesari Lal Yadav Birthday: 40 साल के हुए खेसारी लाल यादव, ऐसा रहा लौंडा नाच से बिग बॉस तक का सफर!

Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की सफलता की राह कभी आसान नहीं रही. उन्होंने दिल्ली के ओखला में अपने माता पिता और पत्नी के साथ लिट्टी चोखा तक बेचा. खेसारी लाल यादव ने अपने करियर की शुरुआत साल 1998-99 में भोजपुरी थिएटरों से की, जहां वे रामायण और महाभारत में गाते थे. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 15, 2026, 12:01 AM IST

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खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा देवी (File Photo)
खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा देवी (File Photo)

Khesari Lal Yadav Birthday: आज भोजपुरी सिनेमा के बेताज बादशाह खेसारी लाल यादव यानी शत्रुघ्न कुमार यादव का जन्मदिन है. 15 मार्च, 1986 को बिहार के सारण जिले के धनाडीह गांव में जन्मे खेसारी आज सफलता के उस मुकाम पर हैं, जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है. 15 मार्च 2025 को वे अपनी उम्र के 40 साल पूरे कर रहे हैं.

खेसारी का एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था जन्म
खेसारी लाल यादव का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था. गरीबी का आलम यह था कि बारिश में उनका मिट्टी का घर ढह गया, जिसकी वजह से उनका जन्म एक किराए के पक्के मकान में हुआ. खेसारी लाल के पिता मंगरू लाल यादव परिवार पालने के लिए दिन में चने बेचते और रात में गार्ड की नौकरी करते थे. खेसारी लाल यादव बचपन में मवेशी चराते और दूध बेचकर परिवार की मदद करते थे. 

दिल्ली में बेचा लिट्टी चोखा
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की सफलता की राह कभी आसान नहीं रही. उन्होंने दिल्ली के ओखला में अपने माता पिता और पत्नी के साथ लिट्टी चोखा तक बेचा. लिट्टी बेचकर जो पैसे जमा हुए उससे खेसारी लाल यादव ने 12,000 लगाकर अपना पहला एल्बम लॉन्च किया, जो बुरी तरह फ्लॉप हो गया था. खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिंगर गुड्डू रंगीला के यहां नौकर के रूप में भी काम किया था. इसके बाद 25,000 रुपए की लागत से बना दूसरा एल्बम रिलीज किया, जो दर्शकों को पसंद आया.

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लौंडा नाच से बिग बॉस तक का सफर!
खेसारी लाल यादव ने अपने करियर की शुरुआत साल 1998-99 में भोजपुरी थिएटरों से की, जहां वे रामायण और महाभारत में गाते थे. उन्होंने लोक नृत्य 'लौंडा नाच' भी सीखा. साल 2019 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 13 में हिस्सा लिया था. वे खुद ट्रेनों में घूम घूम कर अपने गानों के कैसेट का प्रचार करते थे. कई बार भूखे सोए, कई बार लोगों की गालियां सुनीं, लेकिन उनका जुनून कम नहीं हुआ.

चंदा देवी से खेसारी की शादी
खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी चंदा देवी को अपना लकी चार्म मानते हैं. उनकी शादी चंदा देवी से साल 2006 में हुई थी. दोनों को एक बेटा और एक बेटी हैं.

यह भी पढ़ें: VIDEO: सोफे पर सोकर कुछ सोच रहे थे खेसारी लाल यादव! अचानक उठे और फिर...

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