खेसारी की 'चंदा' को देख चांद भी शरमाया! जब करवा चौथ पर दुल्हन सी सजीं

Khesari Lal Yadav wife Chanda Devi: भोजपुरी सिनेमा जगत सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने करवा चौथ के खास मौके पर अपनी पत्नी चंदा के साथ प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों के साथ उनका कैप्शन दिल जीत रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने आज अपने चांदा के साथ उस चांद को देखा. तस्वीरों में खेसारी खुद पत्नी के साथ सेल्फी लेते दिख रहे हैं.

करवा चौथ पर बहुत प्यारी दिखीं खेसारी की पत्नी

वहीं, उनकी पत्नी चंदा दुल्हन की तरह सजीं हुई हैं, जिन्होंने बिहार की संस्कृति के अनुसार करवा चौथ मनाया है. सुहागन के पारंपरिक परिधान, जैसे लंबा सिंदूर, लाल चूड़ा, हाथों में मेहंदी उनकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं. खेसारी लाल यादव अक्सर अपनी सफलता का श्रेय पत्नी को देते हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थकते.

'आपके जैसा प्यार हर किसी को मिले'

फैंस को खेसारी लाल यादव और चंदा देवी की यह प्यारी जोड़ी बेहद पसंद है. एक यूजर ने कमेंट किया. एक यूजर लिखा कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे. वहीं, दूसरे ने लिखा कि आपके जैसा प्यार हर किसी को मिले. फैंस लगातार इस 'भैया-भाभी' की जोड़ी को बधाई दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: 'कबो ना बियहवा रचइती आहो राजा' गाने में पवन सिंह का विस्फोटक अंदाज!

2006 में खेसारी और चंदा की शादी

खेसारी लाल यादव और चंदा देवी की शादी साल 2006 में हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं. वह हमेशा अपनी पत्नी चंदा यादव को अपने संघर्ष का सबसे बड़ा साथी बताते हैं. चंदा देवी की सादगी और आम जीवन शैली सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती है.

यह भी पढ़ें:काजल राघवनी की याद में तड़प रहे खेसारी लाल यादव! बोले- 'फसरी लगा लेब दुपट्टे से'

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!