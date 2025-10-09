ज्योति सिंह की मुराद पूरी नहीं कर पा रहे पवन सिंह, खेसारी ने चंदा देवी के लिए सेट कर दी फिल्डिंग

Khesari Lal Yadav Wife Chanda Devi: बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात पर इस बार सिर्फ जातिगत समीकरण नहीं, बल्कि 'स्टार पावर' का जलवा भी दिखने वाला है। सियासी गलियारों में सबसे बड़ी और रोमांचक खबर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारीलाल यादव की पत्नी चंदा देवी को लेकर है। चर्चा गर्म है कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने उन्हें छपरा सीट से चुनावी रण में उतारने का मन बना लिया है। अब कहा जा रहा है कि पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह की जो काम पूरी नहीं कर पाए, उसे खेसारी लाल यादव ने अपनी पत्नी चंदा देवी के लिए फिल्डिंग सेट कर दी. चलिए सबकुछ जानते हैं.

अभी फाइनल नहीं, चंदा देवी लड़ेंगी चुनाव

हालांकि, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राजद ने अभी तक खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ेंगी इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है. मगर, चंदा देवी के चुनाव लड़ने की अटकल ने बिहार की सियासत में जबरदस्त उबाल ला दिया है.

खेसारी लाल यादव के 'रसूख' का सवाल

अगर चंदा देवी मैदान में उतरती हैं, तो खेसारी लाल यादव के 'रसूख' का सवाल बन जाएगा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानते है कि चंदा देवी को जिताने के लिए खेसारी लाल यादव अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे. माना जा रहा है कि मांझी विधानसभा सीट से खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी राजद के टिकट पर चुनावी किस्मत आजमा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: 'मेरा भी दिल करता है कि दरवाजा मेरा बेटा या बेटी खोलें,लेकिन...', पवन सिंह हुए भावुक

ज्योति सिंह की मुराद पूरी नहीं कर पा रहे पवन सिंह

वहीं, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं. पवन सिंह की माने तो ज्योति सिंह टिकट के लिए पवन सिंह से मिलने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ उनके आवास पर गई थीं. हालांकि, दोनों के बीच कुछ बातें हुई, लेकिन पवन सिंह घर से बाहर मीटिंग के लिए चले गए. इस दौरान ज्योति सिंह ने पवन सिंह के घर पर जमकर हंगामा किया. पवन सिंह ने कहा था कि ज्योति के पिता रामबाबू सिंह मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को विधायक बना दीजिए, इसके बाद भले आप छोड़ दीजिएगा.

यह भी पढ़ें:पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद में नया मोड़, मीडिया के सामने आने का चैलेंज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!