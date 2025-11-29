Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3022611
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'मौसी के चुम्मा लेला हो पापा' गाने से बन गए थे स्टार, आज करोड़ों में खेलते हैं नीलकमल सिंह

Neelkamal Singh: नीलकमल सिंह का पहला गाना साल 2003 में 'मौसी के चुम्मा लेला हो पापा' आया था. इस गाने ने नीलकमल सिंह को स्टार सिंगर बना दिया. नीलकमल सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर म्यूजिक वीडियो रिलीज कर पैसा कमाते हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 29, 2025, 12:20 PM IST

Trending Photos

नीलकमल सिंह (@neelkamalsinghofficial)
नीलकमल सिंह (@neelkamalsinghofficial)

Neelkamal Singh Net Worth: भोजपुरी सिनेमा जगत के सुपरस्टार नीलकमल सिंह को आज कौन नहीं जानता है. जो ऊी भोजपुरी गानों को सुनता और देखता है. वह नीलकमल सिंह के गाने को जरुर सुना होगा. भोजपुरी जगत का एक ऐसा सुपरस्टार सिंगर, जिसके गाने को हर वर्ग के दर्शक पसंद करते हैं. बहुत कब उम्र से नीलकमल सिंह ने सिंगिंग शुरू कर दी थी. वह एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे. हालांकि, आज उनके पास करोड़ों की दौलत है.

कौन हैं नीलकमल सिंह, जानिए
नीलकमल सिंह का जन्म 1 अक्टूबर 1993 को बिहार के बक्सर जिले में हुआ था. उनके पिता एक किसान हैं और माता एक गृहणी हैं. वह कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखते हैं. उनका शुरुआती जीवन बेहद साधारण रहा. नीलकमल ने स्नातक तक की पढ़ाई बक्सर में ही की है. शिक्षा के साथ-साथ संगीत के प्रति उनका रुझान बचपन से ही था.

सुर संग्राम से सिंगिंग करियर की शुरुआत
नीलकमल सिंह (Neelkamal Singh) सुर संग्राम से सिंगिंग करियर की शुरुआत किया था. नीलकमल सिंह का पहला गाना साल 2003 में 'मौसी के चुम्मा लेला हो पापा' आया था. इस गाने ने नीलकमल सिंह को स्टार सिंगर बना दिया. इसके बाद से वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ते गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी संपत्ति के मालिक हैं नीलकमल सिंह?
बात करें नीलकमल सिंह के संपत्ति के बारे में, तो नीलकमल सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर म्यूजिक वीडियो रिलीज कर पैसा कमाते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह महीना में 25 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक कमाते हैं. वहीं, नीलकमल सिंह अपना गाना बेचकर भी दूसरे कंपनी से लाखों रुपए कमाते हैं. कुछ रिपोर्ट के अनुसार, नीलकमल सिंह की नेट वर्थ करीब 7 से 14 करोड़ रुपए है.

यह भी पढ़ें: 'तुम्हारे हिसाब से क्या है मोहब्बत?' काजल के इस सवाल ने भोजपुरी में सनसनी मचा दी!

TAGS

Bhojpuri newsNeelkamal Singh

Trending news

Dilip Jaiswal
'अपराध के खिलाफ एकजुट होकर काम करना चाहिए', माफियाओं पर बोले दिलीप जायसवाल
Bhojpuri news
'मौसी के चुम्मा लेला हो पापा' गाने से बन गए थे स्टार,आज करोड़ों में खेलते हैं नीलकमल
Buxar police
तस्करों की खैर नहीं! बक्सर पुलिस ने 40 लाख रुपए की शराब की जब्त
Patna Airport AQI
सांस लेना हुआ दुस्वार! पटना एयरपोर्ट और वेटरनरी कॉलेज के पास AQI सबसे खराब
Bihar Police
अब नहीं चलेगी पुलिसवालों की मनमानी! जनता से की गाली-गलौज तो...
Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी फिर हुए फ्लॉप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ ऐसा रहा प्रदर्शन
Bihar News
नीतीश कुमार की नजर JDU को विधानसभा में सबसे बड़ा दल बनाने पर! कांग्रेस-BSP पर खतरा
Bihar Assembly Session
बिहार विधानसभा के सत्र को लेकर तैयारी शुरू, डिजिटल माध्यम से होगी सदन की कार्यवाही
Tej Pratap Yadav
इंस्टग्राम पर वायरल हुआ तेज प्रताप का लिट्टी-चोखा वाला वीडियो, यूजर्स दे रहे शानदार
Samrat Chaudhary
राजयोग से सजी सम्राट चौधरी की कुंडली! कब बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री?