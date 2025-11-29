'मौसी के चुम्मा लेला हो पापा' गाने से बन गए थे स्टार, आज करोड़ों में खेलते हैं नीलकमल सिंह

Neelkamal Singh: नीलकमल सिंह का पहला गाना साल 2003 में 'मौसी के चुम्मा लेला हो पापा' आया था. इस गाने ने नीलकमल सिंह को स्टार सिंगर बना दिया. नीलकमल सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर म्यूजिक वीडियो रिलीज कर पैसा कमाते हैं.
Neelkamal Singh Net Worth: भोजपुरी सिनेमा जगत के सुपरस्टार नीलकमल सिंह को आज कौन नहीं जानता है. जो ऊी भोजपुरी गानों को सुनता और देखता है. वह नीलकमल सिंह के गाने को जरुर सुना होगा. भोजपुरी जगत का एक ऐसा सुपरस्टार सिंगर, जिसके गाने को हर वर्ग के दर्शक पसंद करते हैं. बहुत कब उम्र से नीलकमल सिंह ने सिंगिंग शुरू कर दी थी. वह एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे. हालांकि, आज उनके पास करोड़ों की दौलत है.
कौन हैं नीलकमल सिंह, जानिए
नीलकमल सिंह का जन्म 1 अक्टूबर 1993 को बिहार के बक्सर जिले में हुआ था. उनके पिता एक किसान हैं और माता एक गृहणी हैं. वह कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखते हैं. उनका शुरुआती जीवन बेहद साधारण रहा. नीलकमल ने स्नातक तक की पढ़ाई बक्सर में ही की है. शिक्षा के साथ-साथ संगीत के प्रति उनका रुझान बचपन से ही था.
सुर संग्राम से सिंगिंग करियर की शुरुआत
नीलकमल सिंह (Neelkamal Singh) सुर संग्राम से सिंगिंग करियर की शुरुआत किया था. नीलकमल सिंह का पहला गाना साल 2003 में 'मौसी के चुम्मा लेला हो पापा' आया था. इस गाने ने नीलकमल सिंह को स्टार सिंगर बना दिया. इसके बाद से वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ते गए.
कितनी संपत्ति के मालिक हैं नीलकमल सिंह?
बात करें नीलकमल सिंह के संपत्ति के बारे में, तो नीलकमल सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर म्यूजिक वीडियो रिलीज कर पैसा कमाते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह महीना में 25 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक कमाते हैं. वहीं, नीलकमल सिंह अपना गाना बेचकर भी दूसरे कंपनी से लाखों रुपए कमाते हैं. कुछ रिपोर्ट के अनुसार, नीलकमल सिंह की नेट वर्थ करीब 7 से 14 करोड़ रुपए है.
